Tror unge tar vaksine for å reise på ferie: – En veldig tydelig økning

I vinter ble koronarestriksjonene opphevet i Norge, og mange ble smittet samtidig som en stor andel av befolkningen også fikk sin tredje vaksinedose.

Det har sørget for gyldige koronapass for mange – inntil nå.

Fra begynnelsen av april har det blitt satt rundt 1200 vaksinedoser i uka i Oslo. Den siste uken i mai ble det satt 1500 doser, og forrige uke var samme antall passert allerede torsdag. De aller fleste er unge.

– Vi har hatt en veldig tydelig økning av de under 45, forteller leder for koronavaksinering i Oslo, Tina Arnesen, til TV 2.

FORVENTET: Flere ønsker seg gyldig koronapass, og tar derfor en ny vaksinedose – selv om det ikke er anbefalt. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

For de under 45 år er det ikke noe råd fra FHI om å ta en tredje dose, men flere land krever fortsatt gyldig koronapass ved innreise. Vaksinasjonslederen sier utviklingen er forutsett, nettopp fordi mange skal reise i sommer.

– Det er forventet nå som det nærmer seg sommerferie. Mange ble syke i vinter, men om man har tatt to doser og vært smittet med korona, trenger man ikke en dose til. Men mange har behov for det til koronapasset sitt, sier Arnesen.

Ikke nødvendig

Assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad, er ikke bekymret for at unge vaksinerer seg for å reise. Han poengterer at sjansen for bivirkninger er lav.

– FHI har vurdert at risikoen for bivirkninger av vaksinen er omtrent like liten som risikoen knyttet til sykdommen blant personer under 45 år som ikke tar den tredje dosen, sier Nakstad.

IKKE BEKYMRET: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier folk må velge selv om de vil ha en tredje dose, selv om de ikke trenger den. Foto: Christine Skarstein Olsen / TV 2

Han tror mange nå velger å ta vaksinen primært for å reise til land med krav til koronasertifikat, og sier det må være en vurdering man tar på egenhånd.

– FHI har verken tilrådet eller frarådet dem under 45 år å ta den tredje dosen. Dette er noe den enkelte må vurdere selv, men hvis man nettopp har vært syk med covid-19 trenger man ikke vaksine for å ha god immunitet det neste halvåret.

Nakstad sier det kan være en fordel å ta dose tre dersom man ikke har vært smittet eller vaksinert seg siden høsten – men hvordan behovet for vaksiner blir fremover, er fremdeles usikkert.

Ulikt i Bergen og Trondheim

I Bergen har det også vært en økning i satte vaksinedoser. I april fikk 1298 personer en vaksinedose, mens rapporten for mai viser at 1724 personer vaksinerte seg forrige måned.

Assisterende smittevernoverlege i Bergen kommune, Kjell Haug, mener det imidlertid ikke er noe som tyder på at unge i kommunen reisevaksinerer seg.

– Det er ingen spesiell økning blant ungdom og voksne, sier Haug.

INGEN ØKNING: Ifølge Haug er det lite som tyder på at flere unge nå vaksinerer seg i Bergen. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Heller ikke i Trondheim har vaksinesjef Birgit Reisch merket seg noen økning.

– Hvis folk vil ha vaksine, så får de det. Det er jo ingen mangelvare, sier Reisch.

I Trondheim er det blant personer i aldersgruppen 25–39 år at flest har tatt tredje dose.

Venter økning

Ifølge vaksinasjonsleder Arnesen er det ventet ytterligere pågang fremover fra unge i Oslo som vil vaksinere seg for å kunne reise utenlands.

Hun råder folk til å vurdere nøye om de skal ta flere vaksinedoser, kun for å reise på ferie.

VENTER ØKNING: Arnesen sier kommunen er forberedt på at enda flere vil vaksinere seg de kommende ukene. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Det er viktig at folk leser seg opp og gjør et informert valg. Anbefalingene fra FHI tilsier at du skal være godt beskyttet om man har to doser og har gjennomgått en infeksjon, sier Arnesen.

– Det får bli opp til hver enkelt. Men anbefalingene fra FHI er tydelige på hva som er nødvedig.