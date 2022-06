Byrådsleder Raymond Johansen er glad for at Oslos innbyggere har fulgt oppfordringen fra Vann- og avløpsetaten.

– Nok en gang trår oslofolk til når det trengs! Vi så det gjennom hele pandemien, og nå ser vi det igjen i tallene for vannforbruket. Det er jeg veldig glad for. Nå må vi alle fortsette den gode jobben, for vannmagasinene er fortsatt for lave, sier byrådsleder Raymond Johansen i en pressemelding.

Ifølge Vann- og avløpsetaten har vannforbruket i Oslo falt med 10-15 prosent den siste måneden. Etaten skriver at dette innebærer at Oslos befolkning daglig sparer 15 millioner liter vann.

Oppe i 69 prosent

Og det trengs, etter en uvanlig tørr vinter og vår. Dette har ført til lave magasinfyllinger.

– Fyllingsgraden ligger nå på 69 prosent. Vanligvis er den på 91. Det er et stykke igjen, sier kommunikasjonssjef Jean-Yves Manum Gallardo i Vann- og avløpsetaten til TV 2.

For å komme tilbake til normalnivået, kreves det regn i flere uker i strekk.

– Det skal veldig mye mer regn til før vi er i en normal situasjon, så derfor må Oslos befolkning fortsette den gode innsatsen. Det er superviktig, legger Gallardo til.

Etaten håper at innbyggerne holder forbruket lavt fremover også, slik at man utsetter eller i beste fall unngår den dagen hvor man må innføre restriksjoner på vannforbruket.

– Er vi flinke nå og sparer på vannet, og har flaks med været utover sommeren og høsten, kan vi unngå restriksjoner på bruk av vann. Har vi uflaks med været, vil likevel innsatsen vi legger ned føre til at perioden med restriksjoner blir utsatt og kortere. Så hver liter vann teller, sier byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav.

246 millioner liter per dag

Oslo kommune sendte for en måneds tid siden ut en SMS til byens innbyggere, med oppfordring om å redusere vannforbruket.

Mai er vanligvis den måneden med høyest forbruk. I 2020 lå det på 258 millioner liter i snitt per dag, og i 2021 var det 262 millioner liter.

I mai i år var forbruket redusert til 246 millioner liter vann per dag.