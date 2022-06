Boligprisene har steget med 1, 2 prosent

Hittil i år har vi hatt historiens sterkeste boligprisvekst i Norge, og trenden fortsetter. Boligprisene har steget med 6,4 prosent det siste året, ifølge ferske tall fra Eiendom Norge.

– Boligprisene i Norge steg kraftig i mai, og prisveksten var spesielt sterk på det sentrale Østlandet, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

OVERRASKENDE: Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen, sier prisveksten i mai er overraskende høy. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Boligprisene steg med 1,2 prosent i mai 2022. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,7 prosent.

– Den sterke prisveksten sist måned er overraskende sett i lys av høyere renter og høy inflasjon både nasjonalt og globalt. Samtidig skapes prispress av den lave tilbudssiden i bruktboligmarkedet, høyere kostnader og flaskehalser for produksjon av nye boliger, samt sterk folkevekst, sier Lauridsen.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4 714 871 kroner ved utgangen av mai. Til sammenligning var gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge 4 483 328 kroner ved utgangen av april.

– Bekymret

Den sterke prisveksten gjør det nærmest umulig for førstegangskjøpere å komme inn på markedet.

– Man klarer ikke spare opp nok egenkapital når prisene stiger såpass kraftig, sier Lauridsen.

Grethe Meier, administrerende direktør i Privatmegleren, sier unge voksne er avhengig av forskudd på arv, hjelp av foreldre eller å spare i lang tid for å ha en mulighet til å komme seg inn på boligmarkedet.

– Denne trenden har vi sett over lang tid. Jeg er bekymret, spesielt for Oslo, hvor det er for lite tilførsel av nye boliger, sier Meier.

Også økning for Obos-boliger

Også prisene for brukte Obos-boliger i Oslo steg med 2 prosent fra april til mai. På landsbasis gikk prisene på Obos-boliger opp 2,6 prosent.

– Det er selgers marked. Prisene økte kraftig igjen i mai etter å ha stått omtrent stille et par måneder. Prisoppgangen var høyere enn ventet, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS.

– I gjennomsnitt har prisene i mai økt med rundt en prosent det siste tiåret.

Historisk høy vekst

Ifølge Eiendom Norge har boligprisene gått opp 7,6 prosent på ett kvartal og den gjennomsnittlige norske boligen har steget med 530. 000 kroner.

Også i utleiemarkedet har det vært en oppgang. Leieprisene i de fire store byene steg med 1,6 prosent i første kvartal 2022. Det siste året har leieprisene steget med 3,4 prosent.

Og prisene ser ut til å stadig økte, tross rentehevinger, råvaremangel og økte priser.

Den nye avhendingsloven som trådte i kraft 1. januar 2022 har gjort at det er færre boliger til salgs og prisene presses opp.