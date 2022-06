Det hvite hus endrer praksis etter årevis med kritikk

I en uttalelse gitt CNN sier Det hvite hus at «president Biden og visepresident Harris lanserer et praktikantprogram som for første gang i historien vil gi lønn til praktikanter».

Innføringen av lønn skjer denne høsten.

Praktikantene vil få 750 dollar per uke i lønn. Det forventes at de jobber minst 35 timer per uke, skriver CNN. Det innebærer at de vil tjene opp mot 21,41 dollar per time.

Lønnen vil bli utbetalt som stipend, hvor første utbetaling kommer tidlig i praktikantperioden og den andre og siste utbetalingen kommer etter fullført praksis.

Denne høsten vil Joe Biden for første gang ha et fullt praktikantkull i Det hvite hus. På grunn av pandemien har færre blitt tatt inn de siste to årene.

Ifølge CNN har Det hvite hus lenge blitt kritisert for å ikke lønne praktikantene sine. Kritikken dukket blant annet opp da Barack Obama i 2013 argumenterte for at minstelønnen i USA måtte økes.

– Vi mener ikke at Det hvite hus kan gå etter minstelønnen og samtidig har ulønnede ansatte, sa Fair Pay Campaign-lederen Mikey Franklin den gang.

200 tidligere praktikanter i Det hvite hus signerte i 2019 en oppfordring om å innføre lønn, som ble sendt til Bidens overgangsteam i desember 2000, en måned etter valgseieren mot Donald Trump og én måned før han inntok Det hvite hus