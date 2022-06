Mazda kom som et skudd inn i det norske bilmarkedet på slutten av 1960-tallet. De fikk raskt et godt rykte og utover på 70-tallet solgte de svært godt. Modeller som 818, 929. 323 og 626 er velkjente for de som har levd en stund. Mye, god og fornuftig bil til en hyggelig penge var det som kjennetegnet bilene fra den japanske produsenten den gangen.

Etter det har det har salget gått litt i bølgedaler. Men én modell som virkelig satte tiltrengt fyr på salget var kompakt-SUV-en CX-5 da den dukket opp i 2012, som 2013-modell. Det tok rett og slett helt av. Nordmenn var ville etter denne bilen og det ble operert med både ventelister og leveringstider på CX-5.

Dette koster den på bruktmarkedet

Passe stor, grei pris, godt utstyrt, hyggelige kjøreegenskaper, god driftssikkerhet og et design som mange likte, var vinneroppskriften. Timingen var også god. Dette var midt i skiftet der vi kvittet oss med stasjonsvogner og kjøpte SUV-er.

Nå får du de eldste bilene til under 90.000 kroner. Da nærmer de seg 200.000 kjørte kilometer på telleverket. De er neppe helt strøkne og er heller ikke topputstyrt.

Dobler du til 200.000 kroner, får du en 2015/16 modell som har gått under 100.000 kilometer og som er godt utstyrt. Vil du ha en helt ny – ja, så finnes den fortsatt. Prisene starter da på drøyt 450.000 kroner.

Som alltid på brukte biler er det noen ting man må være oppmerksom på. Mazda CX-5 er ikke noe unntak. Hva du sjekke litt nøye får du vite ved å se videoen i denne saken.

Vi takker Birger N. Haug Outlet, Røyken, for lån av Mazda CX-5.

Video: Dette bør du vite om Mazda CX-5