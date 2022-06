Røste gir seg etter ti år: For ham skjedde det største i vinter

Han har vært sjef i Skiforbundets mest turbulente tid. To av landets fremste langrennsløpere, Martin Johnsrud Sundby og Therese Johaug, fikk begge sine dopingdommer. Erik Røste måtte møte alpinesset Henrik Kristoffersen i Oslo Tingrett. Han måtte se at tidenes største langrennsstjerne, Petter Northug, forsvant ut av landslaget. Og han har hatt en langvarig offentlig skittentøyvask med Skiforbundets egen hoppsjef, Clas Brede Bråthen.

– Heller ikke din kollega, skipresidenten i Russland, Elena Välbe, liker deg?

– Ehh. Jeg har egentlig hatt et godt forhold til Välbe, vi har kjent hverandre i mange år. Det som skjedde i Ukraina, førte til mange kommentarer. Jeg har prøvd ikke å gjøre dette til en personkonflikt, for dette handler om Russlands brutale invasjon i Ukraina. Og da må vi, idretten, ta avstand fra det.

– Kjeft fra alle kanter! Men hvorfor så mye støy omkring en leder for noe så uskyldig som et norsk skiforbund?

– Vi forvalter noe som ligger den norske folkesjela nær, en kulturarv med historisk tradisjon. Ski er identiteten vår, og det skaper naturligvis et stort engasjement. Og vi skal skape engasjement. Det er det vi lever av. De store historiske øyeblikkene. Men vi må også tåle oppmerksomhet og litt kjeft i saker som er mer krevende.

Birger Løfaldli, kommentator Adresseavisen, om Røste: Ti år med konflikter i en brytningstid. Det som huskes best er dopingsakene og håndteringen av dem, Skiforbundets offentlige krangler med stjerner som Petter Northug og Henrik Kristoffersen og nå til sist hoppsjef Clas Brede Bråthen. Dette har skjedd i etterkant av en periode hvor norsk skisport hadde nådd helt nye høyder, toppet med ski-VM i 2011. Røste kom inn i en tidsepoke der en skipresident måtte forholde seg til åpenhet og transparens på en helt annen måte enn tidligere generasjoner.

– Men engasjementet til forbundets egen hoppsjef, Clas Brede Bråthen, var ikke bra. Du ville sparke han?

– Dette var en personalsak mellom Bråthen og Norges Skiforbund. Men jeg har ingen problemer med å innrømme at det tok altfor lang tid å komme fram til en løsning. Saken var en belastning for hele organisasjonen.

– Belastning må det vel også ha vært for skipresidenten å møte en av verdens beste alpinister, Henrik Kristoffersen, i retten og se verdens beste langrennsløper Petter Northug snu ryggen til landslaget?

– I retten forsvarte jeg det forbundet mener er riktig, fellesskapets interesser og det som nærmest er min overbevisning, den norske landslagsmodellen. Den har gitt suksess siden 1990-tallet i norsk idrett. Jeg tror at utfallet med rettsak hadde framtvunget seg på et eller annet tidspunkt. Vi kunne sikkert ha valgt enklere løsninger, men noe av det som har vært viktigst for meg som skipresidenten er å hegne om landslagsmodellen. Jeg er oppriktig overbevist om viktigheten av at de beste trener sammen, unge og etablerte. Jeg pleier ofte å si at gode individuelle resultater nesten alltid kommer av et godt lagarbeid. Det står jeg for, og det kommer jeg alltid til å mene, sier Røste.

EN AV MANGE KAMPER: Erik Røste, her under rettssaken mellom alpinisten Henrik Kristoffersen og Norges Skiforbund. Foto: Berit Roald / NTB Foto: Berit Roald

– I Sverige sier tre av de beste kvinnelige løperne nei til landslaget. Er det løperne som blir for grådige og vil ha for mye penger?

– Det ble iallfall klart og tydelig slått fast i dommen fra Oslo Tingrett, i Henrik Kristoffersen-saken, at det er organisasjonsleddet, i dette tilfellet Skiforbundet, som eier markedsrettighetene. Men, samtidig er det ingen tvil om at våre beste utøvere, som bidrar mest, skal sitte igjen med sin del av kaka. Utfordringen er å finne den rette balansen. Dommen fra Oslo Tingrett er enkel og grei å forholde seg til. Og viktig, ikke bare for norsk idrett, men også internasjonalt refererer man til dommen i Oslo Tingrett, sier den avtroppende presidenten.

Leif Welhaven, kommentator VG, om Røste: Ti år med Erik Røste som skipresident har vært en sammensatt historie. På den ene siden har Norge hatt en medaljefangst uten like på Røstes vakt, og presidenten skal selvsagt ha sin del av æren for hvor mye gull og glitter som er hentet hjem. Men samtidig har det vært en lang rekke saker, for mange saker, som har eskalert til konflikter. Her er det noe med kommunikasjonsform og evne til konfliktløsning som ikke har fungert. Håndteringen av Martin Johnsrud Sundby-saken i det offentlige rom var heller ikke heldig. For øvrig har tiåret vært preget av et markant fall i medlemsmassen. Det har sammensatte årsaker, og er trolig det viktigste området å ta tak på for den kommende presidenten.

– Alt bråket gjør noe med omdømmet til Norges Skiforbund, til sist er det ditt ansvar som skipresident?

– Ja, men et omrømme handler ikke bare om støy i media, men om de resultatene man leverer og om man er villig til å stå for verdier og prinsipper. Landslagsmodellen er en slik ting, den finansierer bredden og bak enhver medalje står det et lag og et støtteapparat. Når det gjelder dopingsakene, vil jeg alltid stå opp for og støtte utøvere der det er skjedd feil og ikke bevisst doping. Hoppsaken skulle vært håndtert internt.

GIKK INN TIL GULL: Thomas Alsgaard herjet på tremila i 1994. Foto: Jan Greve

For de fleste er Erik Røste, som er blitt 62 år, kun kjent som skipresidenten. Men i forrige århundre var han faktisk suksesstrener i langrenn. Han var landslagstrener for det norske herrelandslaget fra 1994 til 1998. Det som enda færre vet var at Røste var trener for unggutten Thomas Alsgaard, som slo den store favoritten Bjørn Dæhlie og tok OL-gull på hjemmebane i 1994.

– Jeg hadde fulgt Thomas i fire år. Vi hadde et nært forhold, og det var sterkt å stå på siste sekunderingspost og skrike: Du blir olympisk mester, Thomas!

– Det var den gang. Hva har vært det største øyeblikket du har opplevd som skipresident?

Erik Røste tenker. Etter noen sekunder avbryter vi høfligst skipresidenten.

– Vet du forresten hvor mange medaljer Norge har tatt i din "regjeringstid"?

– Ja, det har jeg faktisk funnet ut. Det er omlag 250 VM- og OL-medaljer. 105 gull!

– Målt i medaljer har iallfall skipresidenten hatt suksess?

– Det har vært en gullalder for norsk skisport. Utlendingene rister på hodet av oss. Jeg var på verdenscupavslutningen i vinter i alpint. Der hadde Norge seks av 25 som fikk kjøre finale. Så kommer det i tillegg en ukjent 20-åring, Alexander Steen Olsen, og kjører inn til 8. plass! Utlendingene skjønner ingenting!

Daniel Røed-Johansen, kommentator Aftenposten, om Røste: En presidents viktigste oppgave er det som for folk flest er ganske kjedelig. Nemlig å sørge for best mulige vilkår for hverdagsaktiviteten i Ski-Norge. Der har Røste gjort mye bra, og det skal han ha ros for. Men perioden vil også bli husket som en som var full av kriser. Spesielt bråket rundt Petter Northug, dopingsaker, rettssaken mot Henrik Kristoffersen og nå senest konflikten med hoppmiljøet. Alt dette er selvsagt ikke bare Røstes feil. Noe friksjon er vanskelig å unngå i et forbund med seks grener. Men flere saker er blitt litt klønete håndtert. Ledelsen har til tider virket altfor bakpå. Det har gitt unødvendige omdømmesmeller. Til syvende og sist er det Røstes ansvar. Internasjonalt har han fremstått diplomatisk. Man kunne man noen ganger ønske mer tydelighet. Men motkreftene er sterke, og han har bidratt til viktige endringer. Ikke minst rundt likestilling.

– Men, ditt øyeblikk, Røste?

– Det er så mye jeg har lyst til å trekke fram. Øystein Bråthens OL-gull i 2018, freeskierne som ble en del av forbundet. De er faktisk nå vår tredje største gren. Jørgen Graabaks gull. Hopprennet i Vikersund i 2017, hvor det ble satt verdensrekord. Og hvor mange hopp var det ikke over 240 meter? Aksel (Lund Svindal) og Kjetils (Jansrud) dobbeltseire i både VM og OL. Martins (Johnsrud Sundby) VM-gull i 2019. Parautøverne har bidratt solid med sine medaljer og jeg glemmer ikke Jesper (Saltvik Pedersen) som vant gull i Hafjell på spektakulært vis.

– Du nevnte over 100 gull i din tid. Du trenger ikke nevne alle hundre. Jeg vil vite hva som var størst for deg?

– Det er jo ofte slik at man husker det siste best, men uansett: Det største for meg var å få dele ut gullet til Therese Johaug i Fugleredet under OL i Beijing. Det handlet ikke bare om gullet, men hele hennes historie. Det hun har opplevd med dommen og utestengelsen. Måten hun kom tilbake på, gleden hun viste ved å få konkurrere igjen. Ingen bitterhet, hun utstrålte bare ekte idrettsglede. Det rørte meg, og der og da var det godt å ha et munnbind å skjule seg bak.

Therese Johaug med gullet i Beijing. Foto: Patrick Steiner / BILDBYRÅN

– Skipresidenten trekker fram prestasjonene til to utøvere med dopingdommer. Er ikke det litt rart?

– Jeg håper du fikk med deg at jeg ramset opp ganske så mange navn og du kan gjerne få flere! De to du sikter til fikk sin straff, sonet den og kom tilbake på en imponerende måte.

Røste er fornøyd med med formen til Skiforbundet som han nå forlater. Økonomien er god, resultatene det samme.

Kun en ting bekymrer presidenten: Skiforbundet har mistet medlemmer de ti siste årene.

– Da bruker jeg Petter Northugs ord «make Skiforbundet great again». Det er det du vil?

– Hehe, han tenkte nok mer på resultater, Petter den gang. Vi kommer fortsatt til å "levere" gull til det norske folk. Men, vi må få snudd utviklingen, flere må ut på ski. Jeg mener dette er vår største utfordring. Og nå skal Skiforbundet ansette 12-15 skiklubbutviklere rundt i landet. Vi håper de kan bidra til økt aktivitet i klubbene. Folket må ut på ski, oppfordrer den avgående skipresidenten.