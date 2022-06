Dobbeltdrapsdømte Stig Millehaugen er pågrepet

Millehaugen møtte ikke opp etter endt permisjon fra Trondheim fengsel 1. juni. Politiet slo da riksalarm og sendte i tillegg ut internasjonal etterlysning.

Siden har han vært på rømmen – frem til nå.

Det opplyser politiet i en pressemelding etter at TV 2 først fikk pågripelsen bekreftet fra flere kilder onsdag formiddag.

– Vært i skogen

Pågripelsen fant sted i Østmarkveien i Oslo. Ifølge politiet var den udramatisk.

– Han ble påtruffet av en politipatrulje rett ved Østmarksetra, De tok kontakt og foretok pågripelsen. Det var ikke noe dramatikk rundt det, sier operasjonsleder Tor Gulbrandsen til TV 2.

– Han var fysisk og mentalt sliten og noe medtatt. Han er nå kjørt til arresten i Oslo, hvor han vil få oppfølging av helse. Han har ikke sagt så mye, men han har orientert oss om at han har vært i skogen og sagt seg villig til å la seg pågripe, sier Gulbrandsen.

– Hva hadde han på seg og med seg?

– Han var kledd ganske hverdagslig. Han er avbildet med sekk, og den sekken har vi funnet. Han hadde på seg vanlige klær, sier Gulbrandsen.

Funnet etter tips

Han opplyser at Oslo-politiet har fått mange tips den siste uka, og at det onsdag har blitt iverksatt tiltak for å følge opp enkelte av tipsene.

– Så det var et tips som førte til pågripelsen?

– Ja vi har fått veldig mange tips i denne saken. Grunnen til at vi var i dette området, baserte seg på tips.

OBSERVERT: Politiet har den siste uka frigitt flere bilder av Stig Millehaugen på rømmen. Foto: Politiet

Operasjonslederen sier han ikke tror det var vitner til stede da pågripelsen skjedde.

– Hva skjer videre nå?

– Nå er han i arresten og vil få oppfølging fra helse, siden han formentlig har vert ute i mange dager. Jeg kjenner ikke detaljene i hva som skjer videre med soning, det får noen andre kommer tilbake til.

«Norges farligste»

Millehaugen er dømt for innbrudd, tyveri og ran, og to ganger for drap. Han var tidligere med i den fryktede Tveita-gjengen og er blitt beskrevet som «Norges farligste mann».

I 2009 fikk han angivelig 600.000 kroner for å ta livet av Young Guns-toppen Mohammed «Jeddi» Javed, som han skjøt i bakhodet mens de satt i bil sammen med et annet Young Guns-medlem.

Han ble i 2012 dømt til 21 års forvaring, med ti års minstetid, for dette drapet.

I 1992 tok Millehaugen livet av fengselsbetjent Jon Arild Martinsen da han rømte fra Sarpsborg kretsfengsel. Han meldte seg senere på politihuset i Oslo. 26. august 1993 ble Millehaugen dømt til 17 års fengsel.