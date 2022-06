Fotballryktene: – I ferd med å sikre seg Tottenham-spiller

Arsenal og Juventus er blant klubbene som Jesus vurderer, hevder Mirror. Ryktebørsen nærmer seg kokepunktet, og det er fortsatt bare tidlig juni.

Ajax har lagt inn et offisielt bud på Tottenhams Steven Bergwijn. Bergwijn er åpen for et klubbytte, og er villig til å gå ned i lønn for en retur til hjemlandet. Det skal være snakk om en femårskontrakt, skriver Telegraaf. Nå gjenstår det kun at klubbene blir enige om pris på kantspilleren.

En mann som kan være på vei inn portene på Tottenham Hotspur Stadium er West Hams Tomas Soucek. Midtbanespilleren er ikke blitt enig med West Ham om ny kontrakt, og Tottenham lurer i sivet, skriver Football Insider.

Det skjer også litt av hvert i Arsenal. Alexandre Lacazette er på vei tilbake til Lyon fem år etter at klubben solgte ham til Arsenal. Det skriver L'Equipe. Lacazettes kontrakt løper ut i sommer. Arsenal er på jakt etter midtbanespillere og har Leicesters belgiske stjerne Youri Tielemans i kikkerten. Det hevder transferguruen Fabrizio Romano.

Manchester United vil få tilbud om å kjøpe Marco Asensio, blir det hevdet på El Chiringuito. Asensio har slitt med spilletid i Real Madrid, og 26-åringen vil trolig være åpen for et klubbytte i sommer.

Barcelona vil ha ny midtspiss. Førstevalget er Robert Lewandowski, men dersom det ikke lykkes å hente den polske superspissen er Romelu Lukaku andrevalget. Det skriver Mundo Deportivo.

Flere spillere kan forlate Manchester City i sommer. Med Erling Braut Haaland på plass kan Gabriel Jesus forsvinne ut dørene på Etihad. Arsenal og Juventus er blant klubbene som Jesus vurderer, hevder Mirror. Også ukrainske Oleksandr Zinchenko kan være på vei bort, skriver The Athletic. Nathan Aké har fått beskjed om at han forlate klubben. Det kan bane vei for en overgang til Newcastle, hevder Talksport.

Den ettertraktede midtstopperen Sven Botman ønsker å forlate Lille i sommer. Milan og Newcastle er blant beilerne, hevder Algemeen Dagblad.

Roma er blant klubbene som snuser på Jesse Lingard, men den italienske storklubben får konkurranse fra Everton og West Ham, hevder Gazzetta dello Sport.

Leeds-manager Jesse March ser til gamleklubben etter forsterkninger. Danske Rasmus Kristensen er en mann som står på blokka. Det er Sky Sports som skriver om Leeds-interessen for 24-åringen.

Burnley forventer at kaptein Ben Mee forlater klubben i sommer, skriver The Athletic. Også stopperkollega James Tarkowski vil trolig forsvinne. Det blir store hull å fylle for laget som rykket ned til Championship.

Nottingham ønsker å styrke laget før returen til Premier League. Southamptons Will Smallbone er på radaren. Det vil først og fremst dreie seg om et utlån, skriver The Sun.