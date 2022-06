Fange på rømmen i USA skal ha drept familie på fem

Politiet melder at fangen nå er «tatt og drept».

Drapsdømte Gonzalo Lopez (46) rømte 12. mai i år fra en fengselsbuss etter å ha stukket ned sjåføren. De 15 andre fangene om bord stakk ikke av, ifølge Associated Press.

Sjåføren ble ikke livstruende skadet.

Mens Lopez var på rømmen, rykket politiet i Texas ut til en hytte i et øde område vest for Centerville og fant en familie på fem drept – to voksne og tre barn.

Familien fra Houston antas å ha ankommet hytta torsdag morgen. Politiets teori er at Gonzalo Lopez drepte alle fem og stakk av i bilen deres.

– Jeg vil understreke at Lopez er en person som ikke bryr seg om andre. Han er et individ som åpenbart har drept før, og nå har drept igjen. Politietatene vil gjør alt de kan for å fange ham og stile ham til ansvar, sa Jason Clark i kriminaljustisetaten i Texas torsdag kveld.

RØMTE: Gonzalo Lopez stakk av fra en fengselsbuss 12. mai. Foto: NTB / AP

Politiet utlovet en dusør på 50.000 dollar for informasjon som kunne bidra til at Lopez ble tatt.

Sent torsdag kveld, fredag morgen norsk tid, opplyser Leon Countys sheriffkontor at Gonzalo Lopez er «tatt og drept», melder Dallas Morning News.

Han ble drept i en skuddveksling med politiet i en kommune sør for San Antonio, ifølge KHOU-11. Dette skjedde bare fem timer etter at familien på fem ble funnet drept.

Lopez ble i 2006 dømt for drap av en mann langs grensen mellom Texas og Mexico.