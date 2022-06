Flere skutt og såret i begravelse i USA

– Vi fikk melding klokken 14.26 om at det var løsnet flere skudd på Graceland-kirkegården. Det er flere ofre, men antallet er ukjent på nåværende tidspunkt, opplyser politiet i Racine på Twitter.

Sykehuset Ascension All Saints, som ligger ved siden av kirkegården i Racine, en by sør for Milwaukee, opplyser at det har kommet inn et ikke oppgitt antall ofre. Det er ikke kjent om noen er drept.

Lokale medier melder at fem personer ble såret i skyteepisoden. Beboere i området sier de hørte 20–30 skudd, skriver avisen Journal Times.

Det var en mann som ble drept av politiet i mars, som ble begravet.

Torsdagens skyting er den siste i en rekke masseskytinger i USA. Onsdag ble fire mennesker skutt og drept på et sykehus i Tulsa i delstaten Oklahoma. 24. mai ble 19 skolebarn og to lærere skutt og drept på en skole i Uvalde i delstaten Texas, og 14. mai ble ti personer skutt og drept på et supermarked i Buffalo i delstaten New York.