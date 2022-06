Hylles etter storkamp – dette sier han om overgangsryktene

– De klubbene som har ham på blokken fikk nok ytterligere lyst til å tilby ham en kontrakt etter kveldens kamp, sier TV 2s fotballekspert Morten Langli.

Mannen han snakker om er Norges stopperkjempe Leo Skiri Østigård.

22-åringen fra Åndalsnes har hatt en kjempevår etter en trøblete høst. Flere gode prestasjoner for Genoa sørget for uoffisiell debut for landslaget mot Armenia, men torsdag fikk han sin første offisielle landskamp for Norge.

Oppholdet i Genoa endte dessverre med nedrykk, men Østigård kom tilsynelatende godt fra det. I italiensk presse har det blitt hevdet at han er nær en overgang til Napoli.

TV 2 kjenner til at det er konkret interesse fra storklubben Napoli, men at overgangen ikke er like nært forestående som det hevdes i italiensk presse.

Kontrakten til Østigård med Brighton går ut sommeren 2023. Dermed er hans eventuelle nye klubb nødt til å kjøpe ham ut av kontrakten om de skal hente ham denne sommeren.

Avslører planen bak praktscoringen

– Jeg vet ikke så mye

Etter kampen er midtstopperen tyst om ryktene som kobler ham til Napoli.

– Akkurat nå fokuserer jeg på Norge og 1-0 mot Serbia. Det er fokuset mitt, sier han.

– Hvor mye vet du om det?

– Nei, jeg vet ikke så mye. Vi får ta det senere, sier Østigård.

22-åringen storspilte mot Serbia og det var ikke hvem som helst han møtte.

Flere ganger måtte han i duell med Fulhams kraftfulle spiss, Aleksandar Mitrovic. Selv var han stolt av å komme fra kampen med rent bur og tre viktige poeng.

– Man har jo ventet på denne muligheten. Som jeg har sagt tidligere, det handler om å ta den når man får den. Planen min er å spille så godt jeg kan for landet mitt, det synes jeg er veldig artig, sier Østigård.

Varsler mange bytter: – Alle hadde krampe

Hylles av TV 2 ekspert Morten Langli

– Leo Skiri Østigård var helt suveren i duellene gjennom hele kampen. Han stod virkelig fram, sier Langli.

Morten Langli var svært imponert over Ørjan Håskjold Nyland og Norges stopperpar torsdag.

Sammen med Stefan Strandberg hindret Østigård serberne å skape de store sjansene.

– Dette har vært litt problemposisjoner for Norges landslag. Keeperplassen og stopperplassen. I dag gnistret det av disse posisjonene, mener Langli.

Sisteskanse Ørjan Håskjold Nyland, som vartet opp med flere feberredninger var også full av lovord om duoen foran seg.

– De var helt konge. De møtte en tøff spiss og gjorde det veldig godt! De skal ha all mulig kred, men det skal også resten av guttene, sier Nyland.