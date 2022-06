Dette imponerer Christian Ruud mest: – Ikke alltid vært like god på det

Fredag kveld spiller Casper Ruud semifinale i Roland-Garros. Det etter til tider vanvittig spill så langt i turneringen. Men særlig én ting imponerer far og trener Christian Ruud litt ekstra.

Casper Ruuds Roland-Garros-eventyr dundrer videre fredag når 23-åringen møter Marin Cilic til semifinale i turneringen.

Hele teamet til Ruud var før turneringen klokkeklare på at kvartfinale var det store målet for turneringen. Men jo nærmere man kom en kvartfinale, jo mer offensive ble Ruud selv.

Nå står han i en semifinale hvor han møter 33 år gamle Marin Čilić. Kroaten er rangert som nummer 23 i verden. Dermed er verdensåtter Ruud en knapp forhåndsfavoritt om man kun ser på rankingen.

– Det er en erfaren og god spiller som har gjort gode resultater i Grand Slam. Vi skal ha respekt for han. Når han er i flytsonen så kan han slå hvem som helst. Han vant vel tre strake sett i kvartfinalen, semifinalen og finalen i US Open i 2014. Toppnivået er fryktelig høyt, men bunnivået er medium, sier Christian Ruud til TV 2.

Motbeviser kritikerne

At de nå gjør seg klare for en semifinale i en Grand Slam-turnering betyr mye for hele teamet. Særlig ettersom det er i Roland-Garros.

Starten på grussesongen ble ikke som Ruud hadde håpet. Etter Masters 1000-finalen i Miami tidlig i april måtte Ruud trekke en tann. Det ga en dårlig inngang på grussesongen som kom.

– Mange har sagt at Casper er en av de beste i verden på grus. Da er det gøy å komme inn hit med en litt dårligere start på grusen, hvor han fikk litt kritikk, og så prestere det han gjør her, sier Christian Ruud.

– Hvorfor klarer han å levere som han gjør? Hvordan har denne formtoppen kommet?

– Det som gjør at han er i semifinalen ... I mitt hodet er han rett og slett jævlig dedikert i hverdagen og målrettet. Det som kanskje er mest gledelig er at han sakte, men sikkert har spilt seg litt og litt bedre, sier han.

– Ikke alltid vært like god på det

Første kampen Ruud spilte var mot Jo-Wilfried Tsonga. Den ble naturligvis tøff ettersom franskmannen spilte sin siste kamp i karrieren foran flere tusen franskmenn som heiet han frem. Deretter har Ruud møtt finske Emil Ruusuvuori, italienske Lorenzo Sonego og polske Hubert Hurkacz.

I kvartfinalen var det danske Holger Rune som sto på motsatt halvdel. Ser man på hvordan disse kampene har utviklet seg, er det særlig ett fellestrekk som skiller seg ut.

Ruud har nemlig vunnet det første settet i kampene med solid margin. Riktignok med unntak av den første kampen hvor Tsonga vant settet etter tiebreak. Etter det har han vunnet første sett 6-3, 6-2, 6-2 og nå senest 6-1.

– Det er en plan å starte kampen når den starter. Han har ikke alltid vært like god på det. Av og til server han på 80 prosent fremfor 100 i første sett. Det er deilig å få første servegame, sier pappa Ruud og legger til:

– Det andre gamet ble veldig viktig mot Rune for eksempel. Da Casper brøt der ble han frustrert. Det viser hvor små marginene er. Når man da klarer 3-0, så føles gapet stort for motstanderen. Casper er flink på å øke ledelsen og pøse på videre.