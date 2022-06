Spørsmålet får superveteranen til å le

Budapest 2018 og Final 4 i Champions League: Marit Malm Frafjord spilte sine siste internasjonale kamper da hun, sammen med sin daværende klubb CSM Bucuresti, tok bronsemedaljen.

For veteranen hadde annonsert at hun skulle legge håndballskoene på hylla etter 15 år i topphåndballen.

Men trønderen hadde vært håndballpensjonist i kun et drøyt halvår da det kom en telefon bare to dager før julaften i 2018. Trener Jesper Jensen ville ha henne til Esbjerg og linjespilleren gjorde comeback.

Nå, fire år senere, har veteranen valgt å gi seg som håndballspiller etter at finalespillet i Budapest er over. Akkurat som i 2018.

– Jeg håper min beslutning er riktig og jeg føler det er veldig mye mer rett nå enn det var i 2018, forteller Malm Frafjord til TV 2 og legger til:

– Så jeg tror det er et endelig stopp, sier hun nølende og ler.

– Blir nok litt trist

Esbjergspilleren er nominert til årets All Star-lag i Champions League under kategorien «Beste forsvarsspiller». 36-åringen er imponert over det danske Esbjerg har fått til denne sesongen.

– Det er dette som er det største med klubblag, og det å komme hit med Esbjerg er kjempe stort. Jeg er veldig stolt over klubben og laget, og at vi står her blant de fire beste i Europa, sier Malm Frafjord.

Semifinalen mot Györ på lørdag og finale/bronsefinale på søndag blir hennes to siste kamper på parketten. Tirsdag spilte linjespilleren sin siste kamp i den danske ligaen.

– Jeg føler meg veldig mye mer avklart denne gangen enn jeg gjorde sist jeg sa jeg skulle slutte. Det kommer nok til å bli litt trist på søndag, men jeg føler ikke at det påvirker meg noe ennå. Så får vi se om jeg klarer å holde det borte til etter kampene, forteller linjespilleren.

Hylles av Reistad

Klubbkollega Henny Ella Reistad har fått spille med Malm Frafjord både på landslaget og det siste året i Esbjerg.

– Det har vært en stor ære å få spille så tett med henne i klubblag. Det er litt annerledes enn på landslaget for der er det periodevis. Det har vært en stor opplevelse for hun er en råbra dame og jeg håper vi kan gi henne en god avslutning, sier Reistad til TV 2.

– Tror du det blir et comeback?

– Altså, jeg vil ikke se bort ifra det. Så vi får se hva som skjer, svarer Reistad med et håp om at veteranen kommer tilbake.

MEDALJEGARANTISTEN: Marit Malm Frafjord har tatt 13 medaljer på sine 13 mesterskap med Håndballjentene. Sist under OL i Tokyo i 2021. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Fraskriver du et comeback helt?

Malm Frafjord ler av spørsmålet og tar en liten tenkepause før hun svarer.

– Jeg har hvert fall lært meg at jeg aldri skal si aldri, så jeg sier ingenting. Planen er at jeg slutter og at jeg spiller disse to siste kampene, men det har jeg sagt før. Derfor har jeg lært at jeg ikke skal si at det er helt slutt før jeg ikke har en kropp til å kunne spille eller blir for gammel, sier Esbjerg-spilleren og forteller at kroppen nå kjennes bra ut.

– Jeg har ingen planer om et comeback til, men jeg har lyst til å si at «man skal aldri si aldri»

Etter Budapest blir det fullt fokus på hennes nåværende, sivile jobb.

– Jeg synes fortsatt at håndballt er gøy, men jeg slutter fordi det er andre ting i livet. Jeg har en jobb som jeg har hatt i Esbjerg som jeg trives i. Det gir meg også en trygghet, med tanke på å slutte, at jeg vet hva jeg går til, slår Malm Frafjord fast.