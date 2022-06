Mann siktet etter Mortensrud-skyting

En mann som meldte seg selv til politiet er siktet for å ha skutt en mann i 20-årene på Mortensrud.

Søndag kveld ble en mann i 20-årene funnet skutt på Mortensrud i Oslo. Han var alvorlig, men ikke kritisk, skadd.

Torsdag har politiet siktet en mann i saken.

– Jeg kan bekrefte at en person er pågrepet etter å ha meldt seg selv til politiet. Han er siktet for grov kroppsskade, sier krimleder Stian Holm i Oslo politidistrikt til TV 2.

Holm sier han ikke har nok innsikt i saken til å uttale seg om hvorvidt politiet mener han handlet alene.

– Han vil bli forsøkt avhørt. Om det skjer i dag eller i morgen vet jeg ikke.

VG meldte først om at mannen hadde meldt seg for politiet, og skriver at han er i 30-årene.

Den siktede mannen er ifølge VG tidligere straffedømt for blant annet to skyteepisoder.