Serbia-Norge 0-1 (0-1)

Det var ikke en gang halvfullt på Marakana i Beograd, som har en kapasitet på 53.000.

Dermed var det fritt frem for Norges to mest høylytte menn i Serbia.

Ståle Solbakken og Rune «Tribune» Eikeland.

TV-seerne kunne høre Solbakkens beskjeder til de norske spillerne, men også Eikelands trompet som vekslet mellom klassikerne «Olé, olé, olé» og «Alt for Norge».

Om det var Solbakkens taktiske rop eller Eikelands trompetspilling som sørget for at serberne mistet fokus er vanskelig å vite.

Erling Braut Haaland tok iallfall vare på sjansen han fikk. Jærbuen var som vanlig dødelig effektiv da han Martin Ødegaard og Marcus Holmgren Pedersen stod bak nydelig angrep.

– Dette er en stor, stor seier for Ståle Solbakken og Norge! Det er helter over hele banen, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen etter kampen.

– Vi hadde ikke vunnet her for et par år siden

Midtstopperbauta Stefan Strandberg hadde kun spilt én kamp i 2022 før torsdagens oppgjør.

– Stefan er helt rå, sier Ståle Solbakken.

Selv sier Strandberg at det som skjedde i Beograd torsdag trolig ikke hadde skjedd for bare noen få år siden.

– Dette var en sterk seier. Jeg synes vi viser at vi har vokst mye, dette er en voksen kamp av oss. Å komme hit og vinne hadde vi ikke gjort for et par år siden, sier Strandberg.

– Vi har jobbet hardt bak kulissene, spesielt etter i fjor sommer. Vi røsket bra tak i hele gruppen i høst.

Nå håper 31-åringen at han endelig skal få oppleve et mesterskap med Norge.

– Jeg sa til dem før denne samlingen at jeg begynner å bli en gammel mann og at dette kanskje er min siste kvalik, sier Strandberg og smiler.

Alexander Sørloth som måtte starte på benken var enig med lagkameraten.

– Vi hadde ikke vunnet her for noen år siden, sier trønderen.



SJEF: Stefan Strandberg har blitt sjefen i Ståle Solbakkens forsvar. Foto: Fredrik Varfjell

Landslagssjef Ståle Solbakken var strålende fornøyd med spillerne sine etter seieren over VM-klare Serbia.

– Jeg liker den offerviljen og samholdet vi viser. Alle hadde krampe og det var veldig varmt. En kraftprestasjon både for de på banen og benken.

Mot slutten av kampen kunne man se flere av spillerne ta seg til lår og tøye ut. Det var tydelig at kampen krevde sitt. Nå varsler Solbakken endringer før søndagens kamp mot Sverige.

– Vi må nok bytte litt på laget.

– Mesterklasse av Norge

Etter 26 minutter var pasningene, løpene og bevegelsene perfekte for Norge.

Martin Ødegaard vartet opp med en fantastisk gjennombruddspasning til Marcus Holmgren Pedersen.

Finnmarkingen pisket ballen inn foran mål, der hadde selvsagt Erling Braut Haaland med en vakker bevegelse ristet av seg oppasseren sin.

Dermed kunne stjernespissen enkelt sende Norge i ledelsen.

– Her viser to verdensstjerner seg virkelig fram! Mesterklasse av Norge, var dommen til TV 2s fotballekspert Morten Langli.

GJORDE JOBBEN: Erling Braut Haaland ble tat av banen etter 67 minutter. Foto: Fredrik Varfjell

Feberredninger fra Nyland

I andre omgang var det Serbia som tok kommandoen. Kun noen enorme redninger fra Ørjan Håskjold Nyland holdt Norge inne i kampen.

– Se på Nyland. Han er fryktløs, var reaksjonen til Jesper Mathisen.

Serberne ropte på straffespark tolv minutter før slutt, men Norge slapp med skrekken.

Søndag 5. juni: Sverige (b).

Torsdag 9. juni: Slovenia (h).

Søndag 12. juni: Sverige (h).