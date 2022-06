Reistad: – Lyst til å gjenta prestasjonen

På plass igjen i Budapest - ett år etter hun imponerte en hel håndball-verden.

På den største scenen i europeisk klubbhåndball i fjorårets Final 4-sluttspill ble Henny Ella Reistad helt avgjørende med sine ti scoringer i semifinalen. Bakspilleren leverte nok en forestilling i verdensklasse i finalen, med 12 scoringer på 14 forsøk, og Vipers kunne juble over klubbens første Champions League-gull.

Det gjorde henne fortjent til MVP i finalehelgen.

Men forskjellen nå er at Reistad har byttet ut den rosa Vipers-drakten med Esbjerg.

– Det er deilig å være tilbake. Alt er jo nytt nå, men man har ikke glemt forrige gang, sier Reistad til TV 2 etter første treningsøkt i Budapest og smiler stort.

Ønsker samme suksess

For bakspilleren valgte å ta steget ut fra hjemlandet til den danske ligaen etter fjorårets sesong. Det etter at hun hadde vunnet alt som var med Vipers.

– Hele fjoråret var nytt for meg. Det er veldig mye nytt jeg har i bagasjen nå enn hva jeg hadde for ett år siden. Men selvfølgelig har jeg lyst til å gjenta prestasjonen, forteller 23-åringen.

Og i semifinalen får de danske jentene en tøff oppgave å bryne seg på: Stine Bredal Oftedal og Györ.

– Jo mindre press vi legger på oss selv og jo mer underdogs vi er, jo bedre er det. Vi gjør oss selv en veldig stor tjeneste ved å ikke legge mye press på oss selv - det er det nok av fra før, forteller Reistad og fortsetter.

Henny Reistad utenfor treningsarenaen Vasas Sport Club i Budapest, Ungarn, før final4 . Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Det er Final 4, det er semifinale og man føler man har mye å tape, men selvfølgelig mye å vinne også. Det blir utrolig mange, spesielt ungarere, på tribunen, så det gjelder å prøve å holde hodet i sjakk og ta det med ro, slår hun fast.

Et økende press

Selv om 23-åringen får mange øyne rettet mot seg i løpet av helgen, er det en rolle hun trives godt i. For presset fra utsiden har økt i takt med prestasjonene hennes.

– Jeg ønsker å prestere best mulig hele tiden. Jeg får mye ansvar på laget, men det liker jeg også. Det var derfor jeg dro til Esbjerg, fordi jeg visste jeg kunne takle mye ansvar. Så det er en situasjon jeg liker å stå i. Jeg er klar over at det blir press, men jeg synes det er en morsom utfordring å ta.

Hittil i Champions League har Reistad scoret 86 mål: ti mål mindre enn tidligere, og kommende, lagvenninne Nora Mørk.

Bakspilleren er en av 14 (!) norske spillere som er nominert til årets All Star-lag i Champions League. Blant annet lagvenninnene Kristine Breistøl (venstreback), Sanna Solberg-Isaksen (venstre kant), Marit Røsberg Jacobsen (høyre kant) og Marit Malm Frafjord (forsvarsspiller)

– Vi har truffet godt nå, ler Reistad.

– Det er mange som har prestert godt i Europa og det er utrolig kult. Det er så gøy at så mange får oppleve det her og få de erfaringene i banken, forteller