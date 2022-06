Vil gi faren til skoleskyting-offer muligheten til å ta farvel med datteren

GOD KVELD NORGE (TV 2): Faren til et av ofrene for skoleskytingen i Texas har fått avslag på søknad om midlertidig løslatelse for å delta i datterens begravelse.

For litt over en uke siden ble 19 barn og to voksne drept da Salvador Ramos tok seg inn på en barneskole i Texas og begynte å skyte.

Tirsdag ble de første begravelsene holdt. I den anledning bruker nå Kim Kardashian sin stemme for å kjempe for å la en fengslet far til et av skyteofrene, få midlertidig løslatelse for å delta i datterens begravelse.

Foto: Skjermdump Instagram @kimkardashian

Har fått avslag

På Instagram har Kardashian delt et bilde av den 10 år gamle jenta Eliahana «Ellie» Cruz Torres med følgende tekst:

«Familien håper desperat at faren hennes, som er fengslet for en ikke-voldelig narkotikaforbrytelse, får midlertidig løslatelse slik at han kan delta i begravelsen hennes»

Videre skriver hun at forespørselen til faren så langt har blitt avslått.

«Jeg ber Federal Bureau of Prisons om å gi Eli Torres midlertidig løslatelse slik at han kan gi et siste farvel til jenta si. Alle foreldre fortjener den retten», skriver hun videre.

«Jeg kunne ha stoppet det»

Faren, som soner en dom på 25 år for narkotikasmugling, har fått muligheten til å se en direktesending av begravelsen, men har uttrykt et ønske om å være fysisk tilstede under begravelsen.

I et intervju med The Houston Chronicle, sa faren at feilene han har gjort har kostet ham mer enn bare friheten hans.

– Jeg kunne ha forhindret at dette skjedde, på en eller annen måte som far. Jeg kunne ha stoppet det på en eller annen måte. Beskyttet henne, sa han til avisen.