Politiet: Vet ikke om Millehaugen er i Oslo

Stig Millehaugen (53) er etterlyst i Norge og utlandet etter at han ikke møtte opp i Trondheim fengsel etter permisjon onsdag.

Politiet har tidligere sagt at de vet med sikkerhet at Millehaugen tok et fly fra Værnes flyplass i Trondheim til Gardermoen ved tolvtiden onsdag. Videre skal han ha landet på Gardermoen og deretter tatt flytoget inn til Oslo S. Hva 53-åringen gjorde etter dette, er uklart for politiet.

Oslo politidistrikt har overtatt etterforskningen av saken, og vet ikke om Millehaugen befinner seg i Oslo for øyeblikket.

– Vi holder alle muligheter åpne for hvor han kan være nå, og vi vil etterforske bredt, sier politiinspektør Trude Buanes i en pressemelding.

– Vi er i en ganske innledende fase her i Oslo, og er opptatt av at publikum tar kontakt med politiet hvis de har informasjon, sier Buanes til TV 2.

PERMISJON: Stig Millehaugen hadde sin sjette permisjon da han ikke returnerte til Trondheim fengsel. Foto: Politiet

Kan være farlig

Millehaugen er dømt for to drap, og sonet en forvaringsdom i Trondheim da han ikke kom tilbake fra permisjon.

– Er det grunn for folk i Oslo til å være bekymret?

– Vi har for tiden ingen direkte informasjon om at han er farlig, men han er dømt til forvaring, så muligheten er der for at han kan være det, svarer Buanes.

Hun forteller at Oslo-politiet har etterforskere på saken, samt at patruljene ute er kjent med etterlysningen.

Buanes ønsker ikke å gå i detaljer på hvilke teorier politiet har om hvor Millehaugen befinner seg, eller om de har fått noen konkrete tips. Hun mener det er viktig å få pågrepet Millehaugen fort.

– Når en person rømmer fra fengsel er det alltid viktig for politiet å få tak i dem så raskt som mulig.

Skal ha fått hjelp

NRK får opplyst at politiet mener de vet hvem som kjøpte flybilletten Millehaugen brukte fra Værnes til Oslo.

Flybilletten Millehaugen brukte for å ta seg til Oslo, skal være bestilt før han fikk permisjon.

– Vi har grunn til å tro at han fikk hjelp til dette i dagene før permisjonen, har politiadvokat Bente Bøklepp bekreftet til TV 2.

Millehaugen hadde fått permisjon fra Trondheim fengsel mellom klokken 09.00 og 15.00, og ble etterlyst da han ikke møtte opp klokken 15.00.