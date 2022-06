Overkjørte motstanderen: – Han var desperat

Du kan se runde fire av Norway Chess fredag fra kl. 16:30 på TV 2 Sport 2 eller TV 2 Play.

Magnus Carlsen var i førersetet med de hvite brikkene i dagens parti mot Teimur Radjabov. Aserbajdsjaneren var under press hele partiet.

Carlsens gode stilling førte også til en stor fordel på klokken. Det ble til slutt for mye for Radjabov, som etter 36 spilte trekk så seg nødt til å gi opp partiet. Da hadde han bare fire sekunder igjen.

Carlsen mente at motstanderens tidsbruk kom som følge av åpningsvalget.

– Han var desperat, rett og slett. Han lette etter en løsning som var vanskelig eller ikke var der, kommenterte verdensmesteren i TV 2s sjakkstudio.

31-åringen røpet at det var en del av strategien å gi Radjabov mange valgmuligheter for å skape et tidspress.

– Han er ikke i superform heller virker det som, og da kommer ikke trekkene fort, fortsatte han.

Brukte 30 minutter på ett trekk

Det ble tydelig allerede fra åpningen at Carlsen kom til å presse i dagens langsjakkparti. Til gjengjeld mente TV 2s sjakkstudio at prosentene overvurderte Carlsens vinnersjanser.

– Magnus har et tydelig overtak. Det skal ikke være nok, men vi har sett Magnus utnytte slike overtak tidligere, kommenterte sjakkekspert Jon Ludvig Hammer.

Verdensmesterens 17. trekk gjorde imidlertid at Radjabov gikk i tenkeboksen. 30 minutter senere fant den 35 år gamle stormesteren riktig vei videre, men lå nå langt under på klokken.

Carlsens seier gjør at han ligger på tredjeplass i turneringen med fem og et halvt poeng. Viswanathan Anand beholder ledelsen etter remis og seier i armageddon mot Wang Hao.