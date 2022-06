Johnny Depp til Norge - skal besøke to byer

Konsertarrangør Peer Osmundsvaag i All Things Live sier til TV 2 at Johnny Depp kommer til Norge 24. juni. VG omtalte saken først.

Planen er at Depp skal være «special guest» på gitarlegenden Jeff Becks planlagte konsert på Sentrum Scene i Oslo. Skuespilleren har også tidligere dukket opp på Beck sine konserter.

– Han kommer som spesialgjest og deler scenen med Jeff Beck i noen utvalgte låter, sier Osmundsvaag.

Han opplyser at konserten har en kapasitet på 1700 publikummere, og nærmer seg utsolgt. Det mener han imidlertid ikke skyldes noen «Depp-effekt».

– Jeff Beck er i seg selv en legende, og har alltid solgt ut før, sier han.

Kommer til to norske byer

Nå kan festivalsjef Thomas Ingebrigtsen bekrefte at Beck også kommer til Kristiansund 25. juni for å spille på Tahitifestivalen der også Johnny Depp kommer til å være med, melder Tidens Krav.

Festivalsjef Ingebrigtsen sa i uttalelse til Tidens Krav tidligere denne uken at det sto en «ukjent gjestegitarist» på planen sammen med Jeff Beck i Kristiansund. Men hvem, var da ukjent.

KONSERT: Jeff Beck har holdt flere konserter i Norge før, og returnerer i juni. Foto: Owen Humphreys / Pa Photos / NTB

Overrasket

Søndag overrasket Depp på en scene kort tid etter han og Heard ble ferdig i retten. Det skriver det amerikanske mediet Entertainment Tonight.

Det florerer av videoer fra Jeff Beck-konserten i helgen, der Depp inntok scenen for å opptre sangen «Isolation», som de to har samarbeidet på. Sangen er en versjon av John Lennons låt.

Videre skal artistene ha fremført coverversjoner av «What's Going On» av Marvin Gaye og «Little Wing» av Jimi Hendrix.

SKAL OPPTRE: Johnny Depp hilser på fremmøtte i Gateshead i England, hvor han er forventet å opptre med Jeff Beck torsdag. Foto: Owen Humphreys / Pa Photos / NTB

I tillegg til å være skuespiller, er Depp kjent for å være musiker og bandmedlem i rockebandet Hollywood Vampires. Han opptrer som gitarist og vokalist i bandet, sammen med Alice Cooper (74) og Joe Perry (71).

Vant i retten

Depp vant nylig rettssaken mot ekskona Amber Heard, som han saksøkte for ærekrenkelser. Heard ble dømt til å betale en sum tilsvarende 130 millioner kroner til Depp.

Retten fant riktig nok begge skyldige i å ha svertet hverandres rykte, men Depp kom bedre ut av det. Depp må betale Heard to millioner dollar, for hans tidligere advokats uttalelser i medier, om at Heards anklager om seksuelt overgrep var en bløff.

– Juryen har gitt meg livet tilbake. Sannheten vinner alltid, var Johnny Depps første reaksjon, gjennom en post på Instagram.

Amber Heard vurderer å anke dommen, ifølge New York Times.