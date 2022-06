Millehaugen gjorde som Breivik – saksøkte staten

I 2002 saksøkte forvaringsdømte Stig Millehaugen staten for å slippe ekstremt strenge soningsforhold. Det resulterte i en krystallklar dom.

Mannen som nå er på rømmen, og omtales som en av Norges farligste forbrytere, har en rikholdig fortid i det norske rettsvesenet.

Stig Millehaugen har sonet mange år bak murene i ulike anstalter, men under et opphold i Ringerike fengsel i 2002 fikk han nok.

På grunn av en rekke forhold som er beskrevet lenger nede i artikkelen, fikk Millehaugen en svært innskrenket hverdag med ekstra streng kontroll.

Det medførte blant annet måtte sone uten mulighet til å møte andre innsatte.

Til slutt gjorde Millehaugen som Anders Behring Breivik i nyere tid, og saksøkte staten for å få bedre soningsforhold.

ANSTALT: Det var her ved Ringerike fengsel at Stig Millehaugen satt under svært strenge soningsforhold i 2002. Foto: Audun Braastad / NTB

«Sove og eksistere»

I en dom TV 2 har fått tilgang til, står det anført følgende fra saksøkende part (Millehaugen):

«Isoleringen i seg selv er sterkt skadelig. Millehaugen er i dag helt isolert i det han er alene på avdelingen. Han har ikke fysisk kontakt med noen, all relasjonsbygging og informasjon må foregå gjennom enveis intercom og glassvegg.».

I tillegg står det at saksøker på det tidspunktet hadde vært på avdelingen i ni måneder, og ikke fått noe meningsfylt arbeid.

«Det er ikke meningsfylt å bli låst inn på et annet rom for å male puslespill til barn, det er monotone og gjentagne handlinger. For saksøker gjenstår det da kun å sove og eksistere.»

TV 2 har forspurt advokat Marius Dietrichson som representerte Millehaugen i denne aktuelle saken. Han sier følgende:

– Jeg har ikke mandat fra klienten til å svare på spørsmål i denne saken.

RETTSSAK: Advokat Marius Oscar Dietrichson har representert Stig Millehaugen flere ganger. Her fra en sak i lagmannsretten i 2012. Foto: Berit Roald

Derfor ble det innskrenkelser

I tillegg til domfellelsene på 90-tallet for grove ran og en rekke andre lovbrudd, er det flere årsaker til at Millehaugen fikk innskrenkede soningsforhold.

I dommen nevnes det blant annet at han i oktober 2000 uteble fra permisjon ved Ullersmo landsfengsel, og ble borte i åtte måneder før han ble pågrepet.

I denne perioden skal han ha gjennomført to drapsforsøk med skytevåpen, ett grovt ran, to biltyverier, heleri og overtredelser av legemiddelloven.

I retten nektet han all straffskyld for forholdene.

Millehaugen ble deretter overført til Skien fengsel. Den 14. oktober 2001 forsøkte noen å bruke en 15 tonns hjullaster til å trenge seg inn i fangeanstalten.

Påtalemyndighetene mente inntrengningen var et forsøk på å befri innsatte, og politiet knyttet Millehaugen til hendelsen.

I lys av dette, ble han overført til Ringerike fengsel den 18. oktober 2001, der han ble nektet omgang med andre innsatte.

BAK MURENE: Millehaugen var ilagt en rekke innskrenkinger i sin hverdag da han sonet i Ringerike fengsel i 2002. Foto: Sigurdsøn, Bjørn

Glassvegg, avlytting og isolasjon

I dommen fremgår det at alle besøk utenom advokaten måtte gjennomføres ved bruk av glassvegg, og alt skjedde i andres påsyn.

Alle telefonsamtaler måtte godkjennes på forhånd og avlyttes.

De fleste måltid måtte inntas på avdelingen med betjenter, og middagen ble servert på cella mens han var alene.

7. februar 2002 stevnet Millehaugen staten for å få ugyldiggjort vedtaket om de strenge soningsforholdene.

I dommen fremgår det at han hevdet det ikke var fare for nye rømninger, og han nektet enhver befatning med hjullaster-episoden i Skien fengsel.

«Når det gjelder selve planen er denne helt urealistisk og ugjennomførbar. Retten må legge til grunn at det ikke er mulig å bare ringe fengselet og avtale avhør, uten at dette blir kontrollert av fengselet, og derved ville planen bli avslørt,», hevdet saksøkende part.

Hadde bevis

I dommen svarer saksøkte part - altså staten - at de har bevis i form av brev som slår fast at Millehaugen hadde befatning med hjullaster-rømningsforsøket i Skien fengsel.

Regjeringsadvokaten hevdet også at Millehaugen ikke hadde isolasjonsskade, og at soningsforholdene var etter regelboken.

Regjeringsadvokaten var likevel enig i at det kunne være riktig å ta en løpende vurdering av forholdene.

TAPTE: Millehaugen fikk ikke medhold av Oslo tingrett i 2002. Foto: Frode Sunde / TV 2

«Tapt saken fullstendig»

Utfallet av rettssaken ble uansett full frifinnelse av staten, og tap for Millehaugen.

Retten festet lit til staten sin forklaring om at Millehaugen kunne knyttes til rømningsforsøket via brevet.



I tillegg ble det fremhevet tidligere rømninger, og at han uteble fra permisjon i 2000.

«De opphold han har hatt i fengsel synes etter rettens oppfatning og ut fra hva som fremkommer i dommene, ikke å ha gitt noen endring i hans forbryterske holdning, og hans holdning til bruk av vold og våpen til å oppnå det han ønsker.», står det i dommen.

Retten mente også det var nødvendig å avgrense kontakten med andre medfanger, og at alle regler var fulgt. Med dette, konkluderte Oslo tingrett med følgende:

«Saksøker har tapt saken fullstendig.»