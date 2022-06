Fiat har mange krevende år bak seg. I hovedsak har det skyldtes mye fram-og-tilbake på eierfronten. Fiat ble lenge prioritert ned, mens andre merker fikk en større del av utviklingspotten i Fiat Chrysler-konsernet, som senere ble fusjonert inn i giganten Stellantis.

Modellutvalget har også blitt tynnere og tynnere. Ett lyspunkt oppe i det hele, har vært retrosuksessen 500. Men også den har fått merke tøff konkurranse etter hvert. Ikke så rart, ettersom den kom på markedet helt tilbake i 2007.

Men i fjor var det endelig klart for ny utgave. Designmessig er den svært lik forgjengeren, men her er det altså snakk om helt ny bil.

Nå har 500 blitt elektrisk. Her hjemme selges det tre utgaver av den. Tredørs kombi står for rundt halvparten av salget. 30 prosent velger bilen som heter 3+1 og de restrerende 20 prosentene kjøper cabrioletutgaven med foldetak.

Lurer du på hva 3+1 betyr? Jo, det skal du få vite hvis du leser videre. Testbilens fulle navn er Fiat 500E La Prima 3+1. Startpris: 332.780 kroner.

Den ekstra døren åpner bakover, populært (eller kanskje upopulært) kalt selvmordsdør.

Hva er nytt?

Når en bil bare er 3,63 meter lang, er det svært vanskelig å få plass til mer enn to dører. Det gjør igjen at det kan bli ganske kronglete å komme seg inn og ut av baksetet. Men her har Fiat løsningen for de som plages av sånt. De har nemlig tryllet frem en ekstra «halv» dør, bak høyre fordør.

Den gjør ikke mye utav seg når den ikke er i bruk, men hjelper helt klart på fleksibiliteten. Gratis er det imidlertid ikke. Den ekstra døren letter deg for 20.000 kroner.

Enkelt og ganske minimalistisk interiør – slett ikke uten sjarm.

Hvordan fungerer det?

Først åpner du høyre fordør, så klemmer du på et håndtak – og vipps åpner den lille døren seg bakover. Dermed går adkomsten til baksetet mye enklere, enn bare gjennom fordøren.

Åpningen blir ikke kjempestor og du kløner fort litt med sikkerhetsbeltet til forsetet. Men det blir helt klart lettere å komme seg inn og ut av baksetet, særlig hvis du skyver forsetet litt fremover.

Verdt pengene? Tja, det kommer vel i stor grad an på hvor mye du bruker baksetet. Litt klassisk kost/nytte, der altså.

Og her tar vi i Broom naturligvis på oss det viktige oppdraget med å synliggjøre saken nærmere. Hvis du tenker å ha bilen i fem år og i gjennomsnitt går inn og ut av baksetet én gang hver eneste dag, koster døren deg rett under 11 kroner per gang. Girer du opp bruken til det doble, synker prisen tilsvarende. Eller hvis du bare bruker baksetet én gang i måneden: Da blir prisen solide 333 kroner per gang.

Riktig så enkelt er det forresten ikke. Du må naturligvis også ta høyde for at verditapet kan bli mindre med denne utgaven, kontra 500 uten ekstra dør. Så her har du noe å tenke på!

Verdens minste hattehylle, bagasjerommet svelger unna 185 liter.

Selv om bilen er bitte liten, er plassen ganske brukbar. Her har Fiat gjort en god jobb, det er faktisk mulig å dra på tur med fire voksne. Bagasjerommet tar 185 liter. Det er ikke veldig mye, men baksetet kan felles ned 50/50. Det hjelper de gangene du skal ha med større gjenstander.

Bortsett fra dør nummer tre, er bilen identisk med 500 kombi. Batteripakken er på 42 kWt. Det offisielle forbruket på strøm er oppgitt til 14,4 kWt per 100 kilometer og det klarer du med noenlunde pen kjøring på sommerstid. Det betyr rekkevidde på 321 kilometer.

Med 118 hestekrefter er ikke dette noen sportsbil, men den er kvikk og kjapp i starten. 0-100 km/t går på 9 sekunder blank.

500 er dessuten super-lettkjørt. Lengde på så vidt over 3,6 meter og hjul ute i hjørnene av bilen, gir utrolig kort svingradius. Bilen er et funn i trange bygater. Her kan du også skvise den inn i parkeringsluker andre ikke våger å prøve seg på en gang.

Du kan velge mellom tre kjøreprogrammer: Normal betyr full effekt med moderat regenerering. Range er fortsatt full effekt, men med ekstra fokus på regenerering, her er enpedals-kjøring mulig. I Sherpa-modus strupes effekten. Bilen går i maks 80 km/t, klimaanlegg og setevarme er deaktivert. En god kriseløsning de gangene du har angst for å rekke neste lader.

Fiat tilbyr tre utgaver av nye 500E. Kombi, cabriolet – og 3+1.

Bilen for deg hvis?

Du faktisk skal bruke baksetet.

Ikke bilen for deg hvis?

Du synes 20.000 kroner er altfor mye for en halv dør.

Eierne mener

Det ligger inne 14 vurderinger av Fiat 500 – og eierne gir 7,7 av 10 i snitt.

Fiat 500E cabriolet er en ekte sjarmklump. Og selv om cabrioletsalget i Norge er svært begrenset, kommer vi til å få se ganske mange av denne på veiene våre etter hvert.

Fiat 500 har blitt elbil, det er naturligvis ikke dumt på det norske markedet.

Fiat 500E La Prima 3+1 Motor: Elektrisk, 118 hk. Drivstoff: Strøm Effekt: 118 hk / 200 Nm 0-100 km/t: 9 sek. Toppfart: 150 km/t Forbruk (WLTP): 14,4 kW/100 km Batteri/lading: Lithium-batteri: 42 kWt Rekkevidde: Inntil 321 kilometer Hurtiglading: 85 kW Ombordlader: 7,4 / 11 kW Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 363 x 190 x 152 cm Bagasjerom: 185 / 550 liter Vekt: 1.330 kg Tilhengervekt: 0 kg Pris: Fra: 332.780 kroner Testbil: 346.580 kroner Oppgitt vs målt: Oppgitt forbruk vs Målt forbruk* (+14 grader + tørr vei): 14,4 kWt vs. 14,4 kWt/100 km * = Vi kjører alle testbilene i egen testløype som inkluderer motorvei, småkjøring og landevei, og forsøker å gjøre det så likt som mulig. NB: Forbruket påvirkes likevel av ytre faktorer, som temperatur, vær, kjøreforhold, trafikk og kjøremønster.

