Unneland om PST-sjefens avgang: – Stinker av saken

Torsdag informerte PST-sjef Hans Sverre Sjøvold om at han trekker seg umiddelbart fra stillingen. Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) mener avgjørelsen er riktig.

– Jeg har i dag blitt informert om at Sjøvold ønsker å fratre sin stilling og det er noe jeg forholder meg til og som jeg mener er riktig, sier Mehl til TV 2.

I starten av mai sa imidlertid Mehl til NTB at hun hadde tillit til Sjøvold som PST-sjef.

– Jeg har tillit til Sjøvold som PST-sjef. Jeg er gjort kjent med at Sjøvold varslet departementet om saken under forrige regjering, sa ministeren.

Fratredelsen kommer etter VGs avsløring av at Sjøvold oppbevarte tre skytevåpen ulovlig i flere år, da han var politimester i Oslo.

GÅR AV: Hans Sverre Sjøvold trekker seg som PST-sjef. Foto: Rune Blekken / TV 2

– Riktig beslutning

På spørsmål om hun nå har mistet tilliten til Sjøvold som PST-sjef gjentar Mehl at hun mener beslutningen var riktig.

– Jeg forholder meg til at Sjøvold nå fratrer og mener det var en riktig beslutning.

– Som PST-sjefen selv har sagt så er det viktig at sjefen for PST kan utføre det samfunnsoppdraget han er satt til å løse, og det har vært krevende i den situasjonen han står i nå.

ENIG: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) støtter Sjøvolds avgjørelse, selv om hun hadde tillit til ham for en måned siden. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Har VGs saker skadet PSTs omdømme?

– Jeg mener det er viktig at PST har et godt omdømme og som Sjøvold selv peker på i kommunikasjonen med det offentlige i dag er det viktig at også sjefen for PST har fullt fokus på jobben sin og at det må gå foran.

Ikke overrasket

Krimkommentator i VG, Øystein Milli, mener avgangen ikke kom som en overraskelse.

– Det er ikke uventet, men klokt og riktig av ham å nå gå av, sier Milli til TV 2.

– En PST-sjef er avhengig av tillit. Det stilles høye krav om at man følger lover og regler, og etikk og moral blant politiets øverste ledere. Og når han da tidligere har fått et forelegg på 50.000 kroner reises jo spørsmålet om han kan fortsette i jobben.

– Stinker av saken

Justispolitiker i Sosialistisk Venstreparti Andreas Sjalg Unneland forteller til TV 2 at de opplever det som stadig vanskeligere å få et svar på spørsmålene som de stilte.

– Vi har hele tiden sagt at det er mye som stinker i denne saken, sier Unneland.

– Dette er en sak som er preget av forklaringer som har endret seg og personer som har følt seg så presset at de har blitt ufør. Det er rett og slett mye som ikke ser bra ut her.

Unneland mener det går for sakte i saken.

– Det har gått for sakte i denne saken. Forrige uke hadde ikke justisministeren ikke lest dette brevet vi nå får innsyn i og blitt offentliggjort. Det mener jeg er kritikkverdig.