Sjøvold går av som PST-sjef

Hans Sverre Sjøvold har torsdag informert Justis- og beredskapsdepartementet om at han ønsker å fratre stillingen som sjef for PST.

Det kommer fram i en pressemelding fra regjeringen.

– Tjenesten trenger en sjef som har sin fulle og hele oppmerksomhet rettet mot å løse et meget viktig samfunnsoppdrag og i så måte ha samfunnets tillit. Dette er viktigere enn noen gang i den sikkerhetssituasjonen vi nå befinner oss i. Det har de siste ukene vært mye negativ oppmerksomhet rettet mot min person. Hensynet til PSTs tillit i samfunnet og omdømmet må gå først, sier Sjøvold i pressemeldingen.

Sjøvold fratrer stillingen med umiddelbar virkning. Roger Berg er fungerende PST-sjef frem til en ny sjef er på plass.

Oppbevarte våpen ulovlig

Fratredelsen kommer etter VGs avsløring av at Sjøvold oppbevarte tre skytevåpen ulovlig i flere år, da han var politimester i Oslo.

I juni 2020 fikk Sjøvold en bot på 50.000 kroner for ulovlig besittelse og oppbevaring av våpen. Han forklarte selv at han mottok våpnene fra en enke i Vestfold etter at mannen hennes – en venn av Sjøvold – døde i 2008.

Det har også kommet fram at Sjøvold forklarte seg mangelfullt om våpnene sine til daværende justisminister Jøran Kallmyr (Frp) i november 2019.

Det skriver VG, som nylig har fått innsyn i dokumentet som fram til nå har vært sikkerhetsgradert. Blant annet opplyste ikke Sjøvold overfor justisministeren at han hadde brutt våpenloven eller at våpnene aldri ble registrert på ham.

Mener det er riktig

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) kaller avgjørelsen om å trekke seg klok.

– Jeg har i dag blitt informert om at Sjøvold ønsker å fratre sin stilling og det er noe jeg forholder meg til og som jeg mener er riktig, sier Mehl til TV 2.

– Som PST-sjefen selv har sagt så er det viktig at sjefen for PST kan utføre det samfunnsoppdraget han er satt til å løse, og det har vært krevende i den situasjonen han står i nå.

ENIG: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) støtter Sjøvolds avgjørelse, selv om hun hadde tillit til ham for en måned siden. Foto: Frode Sunde / TV 2

Hadde tillit

I starten av mai sa imidlertid Mehl til NTB at hun hadde tillit til Sjøvold som PST-sjef.

– Jeg har tillit til Sjøvold som PST-sjef. Jeg er gjort kjent med at Sjøvold varslet departementet om saken under forrige regjering, sa ministeren.

På spørsmål om hun nå har mistet tilliten til Sjøvold som PST-sjef gjentar Mehl at hun mener beslutningen var riktig.

– Jeg forholder meg til at Sjøvold nå fratrer og mener det var en riktig beslutning.

– Har VGs saker skadet PSTs omdømme?

– Jeg mener det er viktig at PST har et godt omdømme og som Sjøvold selv peker på i kommunikasjonen med det offentlige i dag er det viktig at også sjefen for PST har fullt fokus på jobben sin og at det må gå foran.