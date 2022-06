Tro alle ofre, ikke bare kvinnene

En hel verden har gjennom de siste seks ukene fått tilgang til de mest intime personlige detaljene om forholdet til en en gang høyt elsket skuespiller og hans litt mindre kjente kjæreste og kone.

Jeg husker jeg leste overskriftene i 2016 om at Johny Depp var en «konebanker» og nyhetene spredte seg verden rundt på et blunk.

Han mistet kort tid etter sine høyt innbringende roller i publikumsfavorittene «Pirates of the Carribbean» og «Fantastic Beasts».

Maria Moen Nordli. Foto: Petter Sørum Johansen / TV 2

Jeg husker jeg møtte nyhetene med sjokk, skuffelse og vantro, og tenkte, som sikkert mange andre på det tidspunktet, hvor grusomt lite vi faktisk vet om hva som skjer bak lukkede dører.

Jeg tenkte at det var bra Hollywood tok grep.

Det var helt klart for meg at Johnny Depp, en fantastisk, talentfull skuespiller, med mange eksentriske, suksessrike og eksepsjonelt kreative karakterer på CV’en, ikke var den publikumsfavoritten offentligheten hadde lært seg å kjenne gjennom mange tiår.

Vi visste lite om Amber Heard. I nyere tid har vi sett henne som den vakre medspilleren til Jason Momoa i «Aquaman», men før forholdet med Johnny Depp, var hun ikke verdenskjent.

Vold i hjemmet

Hun har riktignok hatt mindre roller i flere filmer jeg har sett, men de var små og ikke veldig minneverdige.

For meg var hun aller mest kjent som hun som stod frem offentlig som et offer for vold i hjemmet etter forholdet med Depp.

Det hersket dengang ingen tvil blant verdens medier, Hollywood eller publikum om hvem det var hun siktet til.

Da rettssaken startet var jeg åpen, kanskje til og med litt på Ambers side, for jeg vet det krever styrke å stå frem om så intime detaljer, og ikke minst hvor krevende det er for et menneske å brette ut sine personlige vonde opplevelser i full offentlighet.

Og Johnny Depp er jo mann, han er sterk, og Amber var bare enda en ung kvinne som ble offer for en eldre mann av talent, makt, suksess og gedigen plattform.

Det viste seg raskt at det var denne samfunnsmessige partiskheten Amber hadde belaget seg på gjennom alt.

Denne diskursen dannet basis for hvordan de førte hele rettssaken på.

Fortell dem, Johnny

Vi husker alle lydklippet der Amber hånlig og anklagende sier: «Fortell verden, Jonny, fortell dem at ‘jeg, Johnny Depp, en mann, er et offer for vold i hjemmet’ og se hvor mange som vil tro deg eller ta din side». (“Tell the world, Johnny, tell them,'Johnny Depp, I, a man, I'm a victim too of domestic violence'. And see how many people believe or side with you”.)

Gjennom rettssaken dukker det opp bevis etter bevis på at det faktisk var Amber selv som var voldelig.

Lydklipp om at hun ikke hadde denget til ham, men slått ham (“I didn’t punch you, I hit you”).

BIlder av Johnny Depp med skader på nesen, skader på haken, blåveiser, og det som virkelig rokket ved hjertet mitt; bildet fra bryllupsreisen der du ser han posere pent med et blåsvart øye og et smil som aldri helt når det triste, desperate blikket.

Et av bevisene i saken der Depp (nummer to fra høyre), poserer med blått øye. Foto: MICHAEL REYNOLDS

Vi glemmer heller ikke hvordan hun, i et av hennes voldelige utbrudd, kastet en glassflaske som endte med å skjære av Depps fingertupp.

Det har vært mange vitnesbyrd, alt fra genuine, rolige, kompetente beretninger, til teatralske og dramatiske fortellinger der egne utsagn er selvmotsigende og hvordan ingen ting henger på greip.

Sparket eller dyttet

Vi har hans nære venner og partnere gjennom mangfoldige år (eksempelvis vitnesbyrd av Kate Moss og skriftlig uttalelse fra Vanessa Paradis) som forteller at han er en rolig mann som aldri har skadet en kvinne i sitt liv.

At han har sine feil og at dop- og alkoholforbruket tidvis er høyt, men at han aldri har slått, sparket eller dyttet noen.

Vi har også hennes tidligere assistent som vitner om skriking, kjefting, spytting og emosjonell vold rettet mot henne fra Amber, vi har en ekspertpsykolog fra Ambers team som vitner om at Johnny Depp både er en idiot, men også åpenbart en narssisist, fordi han tegner i rettssalen (Dr. Spiegl).

Vi har også sett eksempler på at angivelig store skader påført henne av Depp har forsvunnet over natten, uten engang et legebesøk.

Formålet med rettssaken var forøvrig aldri å domfelle noen for vold i hjemmet.

Full offentlighet

For Johnny Depp handlet det om å fortelle verden sannheten om hvilket helvete han har levd i de siste årene, og å bevise at Amber Heards ytringer for seks år siden ødela hans navn, rykte og karriere.

Det handlet om å fortelle verden om at menn også kan oppleve vold i parforhold.

Norsk statistikk for vold i hjemmet forteller at kun 2% av menn er offer for alvorlig vold i hjemmet (mot kvinnenes 9%), men rapporter viser også at like mange menn som kvinner har opplevd mindre alvorlig vold i hjemmet.

I USA rapporteres det om at 1 av 3 kvinner, og 1 av 4 menn har opplevd noen form for fysisk vold fra sin partner.

Det at en så profilert og kjent figur som Johnny Depp står fram og forteller sin historie i full offentlighet, gjør det kanskje lettere for andre menn å åpne opp.

Menns psykiske helse har vært dagsaktuelt en god stund, og det snakkes mye om at menn også både må tørre å vise og snakke om følelser.

For menn opplever vonde ting de også, og selv om samfunnsdebatten er åpen for å snakke om det, gjelder dette langt fra alle menn.

Kanskje Johnny Depp kan bli et symbol for at det er greit for menn å være både sårbar og sterk, og kanskje kan det være til inspirasjon til menn og gutter der ute som ønsker, men ikke tør, å søke støtte og snakke om det som er vondt.

For det er ikke bare snakk om #MeToo, men også #MenToo.

