Moi tror skuffelsene har gjort landslaget sterkere: – Vi har fått en del bank

Se Serbia-Norge på TV 2 og TV 2 Play fra kl. 20.00.



Bare Martin Ødegaard har startet samtlige kamper under Ståle Solbakken. Med 13 av 14 starter under Solbakken er Mohamed Elyounoussi landslagssjefens nest mest betrodde mann.

– Det viser jo at Ståle har tillit til meg. Samtidig handler det om å ta vare på sjansene, og det føler jeg at jeg har gjort i det siste, sier Elyounoussi til TV 2 før kveldens landskamp mot Serbia.

Siden landslagsdebuten i 2014 har Southampton-spilleren spilt 41 landskamper. Med det er 27-åringen en av de klart mest rutinerte spillerne på landslaget.

Gang på gang har forventingene vært store til det norske landslaget. Ikke siden 2000 har herrene vært med i et sluttspill. Nå er forventingene i ferd med å bygges opp atter en gang.

– Jeg ser et ungt og sultent lag som har fått litt bank inn i mellom. Men vi har reist oss og lært av det. Jeg har veldig stor tro på at det denne gang skal gå, sier Mohamed Elyounoussi.

Han mener Norge-utgaven nå skiller seg ut på flere områder.

– Nå har vi en tropp som har vært sammen over flere år. Det er de samme navnene som går igjen. Vi kjenner hverandre godt, har fått mer erfaring og har spillere på et høyere nivå enn for noen år siden. Vi har spillere på toppnivå og i store klubber – det merkes også på kvaliteten på trening, sier Moi.

– Gutta liker å være sammen

Det var i mars i fjor at Ståle Solbakken hadde sin første trening som norsk landslagssjef. Drømmen om et VM-sluttspill røk til slutt, men nå gyver landslaget løs på et nytt mål: EM i 2024.

Ståle Solbakken virker å være fornøyd med progresjonen.

– Jeg synes vi kjenner laget igjen fra kamp til kamp i større grad. Vi har fått en solid defensiv base, så er vi også blitt mer solid med ballen, sier Solbakken.

Så kommer han til det han er aller mest fornøyd med:

– Det aller, aller viktigste er at trivselen i laget virker å være stor. Gutta liker å være sammen. Det må ligge i bunn dersom dette skal bli bra til slutt, sier Solbakken.

HARMONI: Ståle Solbakken mener trivselen virker å være meget bra på landslaget. Foto: Fredrik Varfjell

Til denne samlingen måtte Kristoffer Ajer og Stian Gregersen melde forfall, men landslagssjefen er svært godt fornøyd med det sjeldent meldes forfall.

– Vi har et godt samhold og har stor tro på det vi driver med, bekrefter Mohamed Elyounoussi.

Gir Serbia favorittstempelet

I kveld fortsetter Solbakken og Elyounoussis jakt på en EM-billett. Nations League-gruppa med Sverige, Serbia og Slovenia kan være en vei inn til EM.

– Jeg ser på Serbia som favorittene i gruppa. Det er ikke så lenge siden de slo ut Portugal fra VM-kvalifiseringen. De har individualister på et høyt, høyt nivå og er en fotballnasjon som alltid kommer til sluttspill, sier Mohamed Elyounoussi.

Sist EM-drømmen ble knust for Norge var det nettopp kveldens motstander som ble for sterke da lagene møttes til playoff på Ullevaal. Mohamed Elyounoussi kom inn som innbytter i ekstraomgangene i 1-2-tapet.

– Det er ingen tvil om at vi er revansjesugne. Den kampen på Ullevaal sitter fortsatt i. Det er en kamp vi kan vinne, men ikke glem at vi er en veldig liten fotballnasjon og at Serbia historisk sett er en ganske sterk fotballnasjon, sier Elyounoussi.