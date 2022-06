Skadefri og supermotivert: Offensiv Mowinckel sikter mot toppen

Forrige sesong endte i gledestårer.

Etter noen tøffe år med to korsbåndsskader etter hverandre var hennes første verdenscupseier på fire år den perfekte måten å avslutte fjorårssesongen:

– Det var etterlengtet å være tilbake på topp. Ofte kommer man til sesongslutt møkk lei, men denne gang hadde jeg fortsatt mye å gi.

Nå skal hun bruke den energien til å angripe årets sesong.

NUMMER 1: Ragnhild Mowinckel (i midten) både jublet og gråt da hun tok sin første verdenscupseier på fire år. Foto: NICOLAS TUCAT

Høye ambisjoner

Det er fortsatt lenge til snøen legger seg og verdenscupen for alpinistene settes i gang, men Mowinckel og resten av alpinlandslaget har allerede begynt med forberedelser.

Etter å ha fått smaken av verdenscupseier i fjorårssesongens siste løp, er hun minst like sulten på mer den kommende sesongen:

– Definitivt, og det å blande seg helt oppe i toppen er selvsagt et mål.

– Nå kan man si at det er mer realistisk i den forstand at jeg avsluttet sesongen der i fjor. Veien opp dit er kanskje kortere nå enn det har vært på en stund, sier 29-åringen som er fullt klar over at det ikke er nok å bare stille på startsstreken:

– Det koster mye å være helt der oppe, og det koster mye å få til de prestasjonene hver rennhelg.

Forhåpentligvis har hun hentet nok energi i førsesongen da hun satte kursen til varmere strøk:

HAR LADET BATTERIENE: Ragnhild Mowinckel i varmere strøk. Foto: Privat

– Jeg har hatt en del ferie, haha. Mye ferie. Det har vært fint for da klarer man å få hvilepuls, og resette før neste sesong. Det er veldig, veldig viktig for hodet.

Lagvenninnen har troen

Lagvenninnen Kajsa Vickhoff Lie kjenner idrettsutøveren Mowinckel bedre enn de fleste. Nå er hun megaoptimist på 29-åringens vegne:

– Ragnhild er på en ekstremt bra plass nå. Hun har opplevd både bunnen og noen av toppene alpinsporten kan by på.

LAGVENNINNER: Ragnhild Mowinckel (t.v) og Kajsa Vickhoff Lie (t.h). Foto: Torstein Bøe

– Tror du vi får se flere verdenscupseire fra Mowinckel neste sesong?

– Absolutt, uten tvil. Så lenge Ragnhild holder seg på det nivået hun er på nå, og fortsetter å ha den selvtilliten og troen på seg selv - i tillegg til at jeg hjelper henne litt - så er det bare å se oppover, svarer Vickhoff Lie.