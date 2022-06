Den kom på markedet første gang i 2015 og ble raskt en stor suksess for Mercedes. GLC er en SUV i familiebilklassen, som den gangen tok over for GLK i modellutvalget til Mercedes.

Her hjemme løsnet salget for alvor da GLC kom som ladbar hybrid, godt hjulpet av at biltypen kom gunstig gjennom det norske avgiftssystemet.

Etter syv år på markedet, er det nå klart for helt ny modell. GLC har vokst litt, den har fått det Mercedes kaller «flere attraktive høydepunkter» fra flaggskipet S-Klasse. Og ikke minst er de ladbare hybrid-drivlinjene nye og kraftig forbedret – med elektrisk rekkevidde på over 100 kilometer.

Firehjulstrekk er standard, 4Matic heter det på Mercedes-språket.

Både bensin og diesel

Med en lengde på 4,71 meter er nye GLC 6 centimeter lengre enn forgjengeren, og dette gir flere fordeler. Bagasjekapasiteten har økt med 70 liter sammenlignet med forrige modell. Det betyr at nye GLC har 620 liter til disposisjon med baksetene oppe, og 1.640 liter dersom baksetene legges ned. Bakseteryggen kan deles 40:20:40.

Som vi har sett også tidligere fra Mercedes, tilbys bilen med to ulike ladbare drivlinjer, både bensin og diesel. Batteripakken er egenutviklet av Mercedes-Benz og har en totalkapasitet på hele 31,2 kWt.

Interiøret har fått en solid oppgradering, med blant annet andre generasjon av MBUX-multimediasystemet.

Opptil 120 kilometer på strøm

Med en elektrisk effekt på 100 kW, og et dreiemoment på 440 Nm, kan det meste av hverdagskjøringen gjøres helelektrisk. Et forbedret kjøreprogram kan for eksempel gi elektrisk kjøremodus for de best egnede delene av ruten man kjører. Elektrisk kjøring prioriteres også for eksempel i byområder på lengre reiser.

Med bensinmotor er den elektriske rekkevidden 104-120 kilometer. Med diesel er samme tall 102-117 kilometer.

De ladbare hybridene har luftfjæring og nivåregulering på bakakselen som standard. Et tilleggsutstyr er Offroad Engineering-pakken, som øker bakkeklaringen med 20 millimeter, og gir beskyttelse foran og under bilen. I forbindelse med AMG Line eksteriør leveres GLC med sportsunderstell.

De første eksemplarene av nye GLC skal etter planen være på norske veier til høsten.

Kommer til høsten

Innvendig er interiøret digitalisert og nye GLC kommer med andre generasjons MBUX (Mercedes-Benz User Experience) multimediasystem. Som en del av 360-graders kameraet, ser panseret gjennomsiktig ut i skjermen, og bakken under fronten vises for ekstra oversikt i terrenget.

Bakakselstyring kan også leveres. Dette reduserer svingradiusen med 80 centimeter til 11 meter. Ved hastigheter under 60 km/t, styrer bakhjulene i motsatt retning av forhjulene. Når hastigheten går over 60 km/t, styrer bakhjulene i samme retning som forhjulene.

Nye GLC forventes på norske veier til høsten.

