Stoltenberg møter Biden i Det hvite hus

Nato-sjef Jens Stoltenberg er torsdag i møte med USAs president Joe Biden og nasjonal sikkerhetsrådgiver, Jake Sullivan.

– Vi har diskutert de historiske Nato-søknadene Sverige og Finland, og vi har snakket om Nato-toppmøtet om fire uker, sier Stoltenberg.

En viktig sak å få ryddet opp i Tyrkias motstand mot å godta Sverige og Finland som Nato-medlemmer. Går ikke dette vil det være et stort nederlag både for Nato og for Stoltenberg som generalsekretær i alliansen.

– Vi må gjøre det vi alltid gjør i Nato. Vi må sette oss ned og snakke sammen. Vi har nær kontakt med Tyrkia, og jeg har snakket med Erdogan, sier Stoltenberg.

Han presiserer at Tyrkia er en viktig alliert for Nato. Både geografisk, historisk og kulturelt.

Ukraina-konflikten var også på agendaen under møtet. Både humanitær og militær hjelp ble diskutert, men også hvordan man skal unngå at krigen eskalerer til en konflikt mellom Russland og Nato.



– Det vil bety mer død, mer lidelse og mer ødeleggelse, sier Stoltenberg.

– Vi skal hjelpe Ukraina til å forsvare seg, men vi skal unngå å bli en part i konflikten, sier han.



Onsdag hadde Stoltenberg møter med den amerikanske utenriksministeren, Antony Blinken hvor de snakket om Ukraina-situasjonen.

Under en pressekonferanse etterpå informerte Nato-sjefen pressen om at han skulle møte representanter for Sverige, Finland og Tyrkia i Brussel de nærmeste dagene. Målet er å finne en løsning på Tyrkias motstand mot å la Finland og Sverige slutte seg til Nato.

Blinken møter nordiske kolleger som også er i Washington i dag. Danmarks utenriksminister Jeppe Kofod er der for å diskutere sikkerhetssituasjonen, samt Sveriges og Finlands Nato-søknader.

Den finske statsministeren Sanna Marin er også i Washington i dag.

Stoltenberg skal også tale ved Johns Hopkins University School of Advanced International Studies og deretter møte forsvarsminister Lloyd Austin.