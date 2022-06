Krigens hundre første dager i bilder

Etter at Russland ble tvunget til å gi opp forsøket på å erobre hovedstaden Kyiv, raser krigen fremdeles sør og øst i Ukraina. Vestlige land har gjennomført en rekke sanksjoner mot Russland, og levert store mengder våpen til Ukraina, som forsøker å gå til motoffensiv for å gjenerobre tapt territorium.

Her er noen nøkkelhendelser i krigen så langt:

* 21. februar: Russlands president, Vladimir Putin, anerkjenner Luhansk og Donetsk som uavhengige stater. Dette var et rystende frampek mot det som skulle skje tre dager senere.

* 24. februar: Russland invaderer Ukraina fra tre fronter i det største angrepet på en europeisk stat siden andre verdenskrig. Titusener blir drevet på flukt.

I24. FEBRUAR: Ukraina ble angrepet fra tre fronter. Foto: ARIS MESSINIS

* Russlands president Vladimir Putin kunngjør en «militær spesialoperasjon for å demilitarisere og avnazifisere» Ukraina. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj nekter å forlate landet og sverger å kjempe mot okkupasjonsmakten.

24 FEBRUAR: President Vladimir Putin erklærer «en militær spesialoperasjon i Ukraina». Foto: RUSSIAN POOL

* 25. februar: Ukrainske styrker kjemper mot de russiske invasjonsstyrkene i nord, øst og sør. Russisk artilleri treffer hovedstaden Kyiv og forstedene.

26. FEBRUAR: Det blir raskt klart at ukrainerne kom til å gi russerne kraftig motstand. Her ligger en drept russisk soldat ved siden av en utbrent militærkjøretøy utenfor Kharkiv nord i Ukraina. s Foto: SERGEY BOBOK

* 1. mars: Amerikansk etterretning sier en flere kilometer lang russisk kolonne med pansrede kjøretøy på vei mot Kyiv har stanset på grunn av logistiske problemer.

* Russland treffer et tv-tårn i Kyiv og intensiverer bruken av langdistansemissiler mot Kharkiv i nordøst, samt en rekke andre byer, i det eksperter mener er et skifte av taktikk på grunn av den harde ukrainske motstanden.

27. FEBRUAR: En jente får førstehjelp etter å ha blitt skadet i et rakettangrep mot Mariupol. Foto: Evgeniy Maloletka

* 2. mars: Russiske styrker starter en beleiring av havnebyen Mariupol i sør-øst. Byen blir regnet som strategisk viktig i Putins forsøk på å knytte den østlige Donbas-regionen sammen med Krim-halvøya, som Russland annekterte i 2014.

* Russiske styrker går inn i havnebyen Kherson, den første større byen landet klarer å erobre.

* Ifølge FNs høykommisær for flyktninger (UNHCR) har en million mennesker flyktet fra Ukraina.

3. MARS: En kvinne klemmer et barn før de skal dra med et evakueringstog fra Liviv over til Polen. Foto: DANIEL LEAL

* 4. mars: Russiske styrker tar atomkraftverket Zaporizhzhia, som er Europas største. NATO avslår Ukrainas bønn om å innføre en flyforbudssone, og begrunner det med at det vil føre til en opptrapping av konflikten.

7. MARS: En kvinne bærer barnet sitt over en ødelagt bro i Irpin utenfor Kyiv. Foto: DIMITAR DILKOFF

* 8. mars: Sivile flykter fra byen Sumy, nord-øst i landet, i det som er den første store vellykkede opprettelsen av en humanitær korridor. FN opplyser at to millioner mennesker nå har flyktet fra landet.

* 9. mars: Ukraina anklager Russland for å bombe barselavdelingen ved et sykehus i Mariupol. Russland hevder ukrainske militære oppholdt seg i bygningene.

11 MARS: Anastasia Erashova gråter mens hun klemmer det gjenlevende barnet sitt. De to andre ble drept under et angrep på Mariupol Foto: Evgeniy Maloletka

* 13. mars: Russia utvider krigen til det vestlige Ukraina, og skyter missiler mot en base nær grensa til NATO-landet Polen.

* 16. mars: Ukraina anklager Russland for bombingen av et teater i Mariupol, der hundrevis av sivile har søkt tilflukt. Russland nekter for bombingen.

«BARN»: Utenfor teateret i Mariupol var det skrevet ordet «barn» med store bokstaver for å vise russerne at sivile hadde søkt tilflukt her. Dette bildet er tatt med drone tre uker etter angrepet. Foto: REUTERS/Pavel Klimov

* 25. mars: Russland skifter fokus mot østlige deler av landet, samtidig som ukrainske styrker presser på for å gjenerobre områder utenfor Kyiv.

26. MARS: Misha (5) får hjelp til å kle på seg av bestefar. Han ble skadet under et angrep i Mykolaiv. Foto: BULENT KILIC

* 30. mars: Over 4 millioner mennesker har flyktet fra Ukraina, opplyser UNHCR.

* 3-4. april: Ukraina anklager Russland for krigsforbrytelser, etter en massegrav og likene av mennesker skutt på kloss hold blir funnet i den gjenerobrede byen Butsja. Russland avviser beskyldningene og hevder bildene av likene er arrangerte.

Under den russiske okkupasjonen av Butsja ble hundrevis av sivile drept fordi de bare vågde å vise seg i gatene. De drepte ble lagt ned i massegraver fordi det var for farlig å gravlegge dem på annen måte. Nå blir ofrene gravd opp igjen og identifisert. Foto: Aage Aune / TV 2

* 8. april: Ukraina anklager Russland for et rakettangrep mot en togstasjon i Kramatorsk som dreper minst 52 mennesker som forsøker å flykte fra offensiven i øst. Russland avviser at de står bak.

* 14. april: Det russiske flaggskipet i Svartehavet, Moskva, synker etter det Ukraina hevder er et rakettangrep. Russland hevder det skyldes en eksplosjon i ammunisjonslager.

16. APRIL: En mann holder sin sønn inne i et tilfluktsrom på kjemekalieanlegget Azot i Sievierdonetsk. Her har de oppholdt seg siden krigens begynnelse. Foto: MARKO DJURICA

* 18. april: Russland iverksetter det Ukraina kaller «Slaget om Donbas» , et felttog for å erobre fylkene Donetsk og Luhansk.

* 21. april: Putin erklærer Mariupol for «frigjort» etter nesten to måneders beleiring, men flere hundre soldater holder stand inne på byens gigantiske Azovstal-stålverk.

AZOVSTAL: Flere hundre soldater fra Azovregimentet holdt skansen inne i det gigantiske stålverket i den beleirede byen Mariupol i flere uker. Foto: DMYTRO 'OREST' KOZATSKYI

* 25-26. april: Moldovas pro-russiske utbryterrepublikk hevder to eksplosjoner rammet en myndighetsbygning og en radiomast, og hevder Ukraina står bak. Kyiv anklager Moskva for å iscenesette et såkalt falsk flagg-angrep i et forsøk på å utvide konflikten.

* 28. april: Russland skyter to missiler mot Kyiv under besøket til FNs generalsekretær Antonio Guterres. Russland anklager Ukraina for å angripe russiske grenseregioner.

* 1. mai: Rundt 100 ukrainske sivile blir evakuert fra stålverket Azovstal.

8. MAI: Sivile ble evakuert fra Azovstal i flere puljer. Dette barnet ble evakuert 8. mai Foto: DIMITAR DILKOFF

* 7. mai: Så mange som 60 mennesker fryktes drept etter en granat treffer en skole i Bilohorivka, øst i Ukraina.

* 9. mai: Putin oppfordrer russere til kamp i en tale på seiersdagen over nazi-Tyskland, men sier ingenting om planer for en eventuell opptrapping av krigen i Ukraina.

9. MAI: President Vladimir Putin og forsvarsminister Sergei Shoigu på Den røde plass i Moskva under markeringen av «seiersdagen» Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV

* 10. mai: Ukraina opplyser de har gjenerobret landsbyer nord og nord-øst for Kharkiv i en motoffensiv.

* 12. mai: Over seks millioner mennesker har flyktet fra Ukraina, opplyser UNHCR.

* 14. mai: Ukrainske styrker går til motoffensiv nær den østlige russisk-kontrollerte byen Izium.

14. MAI: En kvinne gråter under begravelsen til tre ukrainske soldater i Lviv vest i landet. Foto: Emilio Morenatti

15 MAI: Millioner har flyktet, men mange sivile er fremdeles igjen i Ukraina. Her er Sasha (4) og søsteren Ksenia (8) i et tilfluktsrom i Lysychansk øst i Ukraina. Foto: YASUYOSHI CHIBA

* 18. mai: Finland og Sverige søker om NATO-medlemskap.

* 20. mai: Russland sier de siste ukrainske soldatene i stålverket i Mariupol har overgitt seg.

17. MAI: Ukrainske soldater fraktes ut av Azovstal. Ingen vet hva som kommer til å skje med dem nå som de er i russisk varetekt. Foto: Alexei Alexandrov

* 21-22. mai. Russland iverksetter en offensiv i Luhansk, en av to fylker i Donbas, og fokuserer angrepet på de to byene Sloviansk and Sievierodonetsk.

* 23. mai: I den første krigsforbryterrettsaken i løpet av krigen dømmer en domstol i Kyiv en russisk stridsvognkommandant til livstid for drapet på en ubevæpnet sivilist.

23. MAI: Den russiske soldaten Vadim Shishimarin (21) får oversettelser av tolken sin under rettssaken. Han var den første som bli tiltalt og dømt for krigsforbrytelser i Ukraina. Foto: Natacha Pisarenko

* 25. mai: Putin undertegner et dekret som forenkler prosessen for innbyggere i erobrede byer som ønsker å bli russiske statsborgere.

* 29. mai. Russlands utenriksminister Sergei Lavrov sier «frigjøringen av Donbas» er en «betingelsesløs oppgave» for Russland. Russiske styrker er i ferd med å erobre hele Luhansk fylke.

30. MAI: En soldat gjenforenes med kone og barn etter å ha blitt evakuert fra russiskontrolerte Kupiansk utenfor Kharkiv. Foto: IVAN ALVARADO

* 31. mai. Ifølge lokale myndigheter er det ikke lengre mulig å evakuere sivile fra Sievierodonetsk, der russiske styrker kontrollerer størstedelen av byen.

* 1. juni: Russland kritiserer USAs beslutning om å levere avanserte rakettsystemer til Ukraina, og advarer om at det kan utvide konflikten, og øke risikoen for direkte konfrontasjon med USA. USAs utenriksminister Antony Blinken sier Ukraina har forsikret om at landet ikke vil bruke våpensystemene mot russisk territorium.