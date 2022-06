Overlevde så vidt – ante ikke at Millehaugen gikk fritt

Mannen i 40-årene skulle drepes, men klarte med et nødskrik å flykte fra Stig Millehaugen (53). Han reagerer kraftig på at han ikke har fått informasjon om permisjonene. Nå gjøres det sikkerhetstiltak rundt mannen og hans familie.

Mandag 19. januar, cirka klokken 18:30: En mann kommer løpende inn på Esso-stasjonen på Haugerud i Oslo og søker dekning bak disken. Han er redd og oppskaket når han ber de ansatte låse dørene.

«Kompisen min er skutt i hodet oppe ved høyblokka på Haugerud. Han er død», forteller han til en ansatt på stasjonen som ikke tviler et sekund på at den redde mannen snakker sant.

Noen minutter tidligere satt den oppskakede mannen bak rattet i en Mercedes. I passasjersetet satt kameraten Mohammed Javed. I baksetet satt Stig Millehaugen.

RØMLING: Stig Millehaugen på vei ut til permisjon fra Trondheim fengsel onsdag morgen. Han kom ikke tilbake når han skulle. Foto: Politiet

Ifølge dommen fra Oslo tingrett skjøt Millehaugen først Javed i bakhodet.

Umiddelbart klarte kameraten som satt bak rattet å storme ut av bilen. Hakk i hæl fulgte Millehaugen i flere meter. Mannen som ble forfulgt er overbevist om at han ble forsøkt skutt, men at våpenet kilte seg, men dette er ikke bevist.

Etter drapet kjørte Millehaugen bilen et kort stykke før han tente på kjøretøyet med Javed inni.

«Din lille dritt»

Bakgrunnen for drapet var ifølge politiet et oppgjør mellom de kriminelle gjengene Young Guns og B-gjengen. Javed og kameraten tilhørte Young Guns, mens politiet mener at en person tilknyttet B-gjengen hadde hyret inn Millehaugen for å drepe de to.

Den overlevende kameraten til Javed var blant de som ble skutt i det mye omtalte gjengoppgjøret på Aker Brygge i 2006. Han ble selv dømt for å ha skutt B-gjengleder Ghulam Abbas noen år senere.

Leiemorderen ble samme kveld pågrepet av seks topptrente politifolk fra Beredskapstroppen.

I rettssaken var det svært amper stemning mellom Millehaugen og kameraten til Javed som overlevde ved å flykte inn på Esso-stasjonen. Ord som «horeungen» og «din lille dritt» var blant ordene som falt da de møttes i retten.

BRÅK: Underveis i rettssaken oppsto det bråk mellom gjengmedlemmer på hver sin side av krigen. Foto: Berit Roald / NTB

Millehaugen beskyldte avdødes kamerat for å ha stått bak drapet, men han ble ikke trodd. Kameraten ble et nøkkelvitne som sørget for å få Stig Millehaugen dømt til 21 års forvaring for drapet.

Visste ingenting

Onsdag morgen, da Stig Millehaugen hadde sonet drøyt 13 år for drapet på Haugerud, stakk han av under en permisjon fra Trondheim fengsel.

Kameraten som overlevde drapsforsøket ønsker ikke å gi noen uttalelser, men advokatfullmektig Sugin Varaharajan uttaler seg på vegne av ham.

De reagerer sterkt på manglende informasjon.

– Vi synes det er svært uheldig at Kriminalomsorgen verken har varslet min klient eller meg om at Millehaugen har vært ute på permisjoner. Det er helt vanlig prosedyre å varsle ofre i straffesaker om dette. At man først leser om dette i mediene er svært uheldig, sier Varaharajan og legger til:

REAGERER: Advokaten til kameraten til avdøde Mohammed Javed, Sugin Varaharajan. Foto: Lauritz Rushfeldt Vatne / TV2

– Akkurat nå er fokuset å få på plass nødvendige tiltak for å trygge han og familien.

– Hvilke tiltak er det snakk om?

– Det kan jeg ikke gå inn på, av hensyn til nettopp sikkerheten hans.

Varaharajan sier også at de har hatt kontakt med politiet, men vil ikke si noe om hva de har diskutert i samtalene.

Fungerende direktør i Kriminalomsorgen Nord, Tore Råen, er konfrontert med kritikken fra advokat Varaharajan.

– Gjør vurderinger

Han sier at han på nåværende tidspunkt ikke har full klarhet i hvilke vurderinger som ble gjort før Millehaugen fikk permisjon.

– Det blir gjort en vurdering i hvert enkelt tilfelle om det er aktuelt å varsle fornærmede om permisjoner. Men det er absolutt ikke noen automatikk i det, det går litt på hva som er formålet med permisjonen og hvor lenge den varer.

Det er slike vurderinger som blir gjort. Råen sier ordlyden i retningslinjene om varsling er at det skal varsles «dersom det er av betydning for fornærmede».

– Og i det ligger det jo en vurdering av hva som regnes som av betydning, der blir det tatt en totalvurdering. På nåværende tidspunkt har jeg ikke informasjon om hvilken vurdering som er gjort i denne konkrete saken.

Videre sier Råen at det er ulike faktorer som kan påvirke om en permisjon bør meldes ifra om, eller ikke.

– Det kan godt ligge en del vilkår knyttet til gjennomføringen av permisjonen, for eksempel hvor permisjonen gis. Da blir varsling sett opp mot det. Tidsperspektivet på permisjonen er også en faktor her, og også det påvirker hensiktsmessigheten i å varsle. Men jeg kan dessverre ikke svare på hva som er gjort og hvilke vurderinger som er tatt i denne saken.