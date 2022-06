Vil betale folk for å stumpe røyken

En komite i England vil i et pilotprosjekt gi røykere godt betalt for å stumpe røyken for godt.

Adults and Health Committee i Cheshire East Council i England har under et møte diskutert hvordan de kan få ned antall røykere i landet.

I rapporten som er lagt frem peker de på at røyking er den ledende grunnen til kreft på verdensbasis. Det pekes også på som den ledende grunnen til spontanabort, for tidlig fødsel, dødfødsel og krybbedød.

I regionen som har lokalt selvstyre er det rundt 10,5 prosent av alle innbyggerne som røyker. 10,8 prosent av de gravide i regionen oppgir at de ved fødsel røykte. Ifølge regionen selv er dette tall som er like høyt eller høyere enn resten av landet.

Komiteen skriver at de nå ser seg nødt til å ta grep over disse tallene.

Pengepremier hjelper

Det har blitt gjort en grundig gjennomgang over tiltakene som hjelper folk med å slutte å røyke. Det komiteen fant var at penger i form av kontanter eller gavekort som en form for premie gjorde at røykere var rundt 50 prosent mer sannsynlig til å slutte å røyke, enn de som ikke fikk pengepremier.

Gravide kvinner som får pengepremier er mer enn dobbelt så sannsynlig til å slutte å røyke enn en kontrollgruppe.

Ifølge komiteens rapport står antall røykere i England stille. Komiteen fant også at antall røykere i Cheshire East forblir dårligere enn hva som er det nasjonale målet.

Gravide skal få mest

I arbeidet med å få flest mulig til å slutte å røyke har komiteen lagt frem tre ulike alternativer. To av disse innebærer å betale røykerne for å slutte for godt.

Det første alternativet er å gi alle innbyggerne over 18 år som røyker finansiell premie for å slutte å røyke. For å få til dette vil de sette i gang et pilotprosjekt hvor deltagerne skal få utbetalt en pengesum ved to ulike utbetalinger. Det er foreslått å gi 200 pund til ikke gravide, og 400 pund til de gravide.

Alternativ to er å gi finansiell støtte kun til gravide. Ved dette alternativet vil det være et pilotprosjekt kun for gravide, men ellers vil det være likt som alternativ en. Komiteen skriver at dette vil treffe et smalere publikum i Cheshire East. Det vil derfor være en fordel for de det treffer, men det vil være å gå glipp av en mulighet for å treffe hele befolkningen.

Det siste alternativet er å ikke utføre noe pilotprosjekt og dermed heller ikke gi ut noen pengegave. Det vil dermed fortsettes med den nåværende planen for å få innbyggerne til å slutte å røyke.