– Lommeboken avgjør om man har råd

– Lommeboken skal ikke avgjøre hva slags hjelp du får, men dessverre er det slik i dag. Om man har penger, får man også hjelp, sier Christian Saarheim (24).

Saarheim snakker av erfaring.

Han begynte å slite med psykiske problemer tidlig i livet og droppet ut av videregående på grunn av angst og depresjon.

Siden har ensomhet også vært en stor utfordring.

Ventetiden hos psykologer med såkalt driftstilskudd er lang. Derfor har Saarheim følt seg presset til å kjøpe kostbare psykologtimer for å få nødvendig helsehjelp.

Kostbare timer

– En dobbelttime som er 90 minutter kan variere utrolig mye i pris, men de fleste tar mellom 2000-3000 kroner for en dobbelttime. Det gjør at jeg ikke vet hvor lenge jeg har råd til psykolog, og dermed vet jeg ikke om jeg har råd til å bli frisk, sier Saarheim.

ENSOMHET: Christian Saarheim (24) har slitt i mange år med depresjon og angst. Også ensomhet har vært en stor utfordring. Foto: Marita Hellen

Mange som sliter psykisk og trenger psykolog, har ofte dårlig økonomi.

Saarheim oppgir at han på 3 år har brukt nærmere 150.000 kroner på psykologhjelp, noe er dekket gjennom privat helseforsikring.

– Noen ganger så er ventelistene så lange at det ikke er noen som kan sette deg på venteliste. Dette sier noe om at det er for få psykologer med avtale med det offentlige, og at det er mange som trenger hjelp, sier Saarheim.

Forekomsten av psykiske plager og lidelser er høy.

Folkehelseinstituttet (FHI) anslår at 16-22 prosent av befolkningen til enhver tid har en psykisk lidelse, og omtrent halvparten av befolkningen antas å ville rammes av en psykisk lidelse i løpet av livet.

Psykologflukt

Mellom 2012 og 2020 økte antallet helprivate psykologer, de som jobber uten avtale med det offentlige helsevesenet. Det viser en ny undersøkelse fra Oslo Economics på oppdrag fra Psykologforeningen.

De siste ti årene har det blitt mer enn dobbelt så mange psykologer ansatt i private selskaper. Psykologforeningen er bekymret for utviklingen.

– Det er flere sider ved den utviklingen som bekymrer oss, sier Håkon Skard, president i Psykologforeningen.

BEKYMRET: President i Psykologforeningen, Håkon Kongsrud Skard, liker ikke utviklingen en nå ser. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Oslo Economics anslår at det nå er i overkant av 400 helprivate psykologer i Norge.

Psykologforeningen ønsker et sterkt offentlig helsevesen, slik at alle kan få psykologhjelp uavhengig av lommeboka.

– Det er fint at mennesker som ikke får hjelp i det offentlige, kan gå til private psykologer. Dessverre betinger det at du er i stand til å betale, sier Skard.

Han understreker at medlemmer i det private leverer tjenester av god kvalitet.

– Gir grunn til bekymring

Psykologforeningens medlemsregister bekrefter at stadig flere psykologer jobber helprivat.

Og en rapport fra Helse Vest viser at psykologer er blant yrkesgruppene som slutter oftest på sykehusene på Vestlandet. Psykologspesialister har hatt en økt tilbøyelighet til å slutte de siste årene.

– Det gir grunn til bekymring om det offentlige ikke klarer å beholde nødvendig kompetanse for å gi et godt tilbud, sier Skard.

Stress og sykefravær

Psykologforeningen tror utviklingen er en konsekvens av arbeidsforholdene i det offentlige helsevesenet.

– Mange medlemmer tar kontakt med oss og forteller om arbeidsforhold som rett og slett fører til utmattelse og uhelse. Det alvorlige er at mange ikke opplever å ha tid eller rammer til å gi pasientene den faglige oppfølgingen de trenger, sier Skard.

Skard forklarer at de opplever at de har for mye å gjøre, samtidig som lokale ledere ikke klarer å gi nok støtte.

– Altfor mye ansvar og manglende hjelp og tid til å løse oppgavene er oppskriften på utbrenthet og oppgitthet.

Han påpeker at psykologer forlater en offentlig arbeidsgiver, til tross for at helprivate har dårligere pensjonsvilkår og mangler sosial sikkerhet.

FUNGERER IKKE: Håkon Skard mener mange psykologer slutter fordi de er utbrent og oppgitt over dårlige arbeidsforhold. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Omdømmeproblem

– Når psykologer likevel søker til mer usikre betingelser, sier det noe om at det offentlige som arbeidsgiver ikke fungerer, sier Skard til TV 2.

Foreløpig jobber likevel bare rundt fem prosent av psykologene helprivat.

– Det er mange grunner til å bli i det offentlige. Sterke fagmiljøer driver spennende fagutvikling og god organisering av behandlingen. De har mange tilfredse pasienter.

Men Skard peker på noe som rammer pasientene brutalt:

– Det er noen helseforetak som gir det offentlige et stort omdømmeproblem gjennom sin langvarige nedprioritering av psykisk helsevern.

Dårlig psykologdekning

En spørreundersøkelse i regi av Psykologforeningen viser at psykologene opplever stor geografisk variasjon i dekningen av psykologer.

Av de 517 psykologene som har besvart undersøkelsen, vurderer 42 prosent dekningen i sin kommune eller bydel som dårlig eller veldig dårlig.

37 prosent vurderer dekningen som middels. Kun 22 prosent vurderer dekningen som god eller veldig god.

– Kommunene har et stort ansvar for situasjonen. Samtidig mener vi kommunene bør få hjelp til å bygge opp tjenester gjennom en statlig delfinansiering av psykologer, sier Skard.

– Feil med systemet

– Jeg opplever at det er noe feil med det offentlige systemet. Man har utenom DPS også psykologer med offentlig driftstilskudd, men der er det tidvis ventetid opp mot et år. Det er skremmende at det er så lang ventetid, og at i det private er det kortere, mener Saarheim.

Han mener det offentlige svikter og at kost/nytte-effekten blir tungtveiende når han får hjelp i det offentlige helsevernet.

LEI AV VENTETID: Saarheim sier han flere ganger har blitt avvist av det offentlige hjelpeapparatet, og derfor må han ty til privatepraktiserende psykologer. Foto: Marita Hellen

– Jeg synes det er ganske fælt at det offentlige sier at jeg ikke blir bedre, og at det er vedlikeholdsbehandling. Det de burde ha sagt er at vi ikke har ressurser til å hjelpe deg lenger, men at annen behandling kan fungere.

Selv om det koster, så presiserer Saarheim at han fått god hjelp fra det private.

– Ventetiden her har vært veldig kort. Det er heller ikke tidspress om å bli fortest mulig frisk, men jeg får ta det i mitt tempo. Hjelpen har også vært bedre i det private.

24-åringen har et klart ønske:

– Privat behandling skulle i større grad gått under frikortet. Da hadde jeg sluppet å bruke så mye penger på psykologhjelp, sier 24-åringen til TV 2.

– At folk må selge eiendelene sine, eller ta opp dyre lån for å finansiere psykologutgifter, er noe vi ikke bør oppleve i Norge, avslutter Saarheim.