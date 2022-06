Tyrkia har fått nytt navn i FN

Utenriksminister Mevlut Cavusoglu har sendt et brev til FN der han formelt ber om at Tyrkia skal få et navnebytte. Talsperson for FN-sjef António Guterres, Stephane Dujarric, sier at navnebyttet har trådt i kraft allerede.

Det blir sett på som et forsøk fra Tyrkia på å gi landet et nytt image og markere avstand fra det engelske ordet for kalkun, som også er turkey.

President Recep Tayyip Erdogan har presset på for å få endret det internasjonalt anerkjente navnet på Tyrkia. Türkiye er det landet selv har kalt seg siden uavhengigheten i 1923.

Erdogan krever blant annet at «Made in Türkiye» skal stå på alle varer som eksporteres fra landet.