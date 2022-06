Viken sier ja til å gå videre med Fornebubanen

Viken tilbyr seg å betale for Majorstua stasjon i Oslo og kan dermed redde Fornebubanen.

Dette skriver NRK.

T-banen mellom Fornebu og Majorstuen er allerede under bygging. Men usikkerheten rundt banen har vært stor, etter det i april ble kjent at prosjektet har en kostnadssprekk på 4,5 milliarder kroner.

Prisen på Fornebubanen er oppe i over 26 milliarder kroner.

Mandag sa byrådsleder Raymond Johansen nei til utbyggingen av banen, så lenge ikke seks krav innfris.

Men Viken ønsker å realisere Fornebubanen, noe som kommer frem i et åpent brev fra Viken fylke til byrådsleder Johansen.

For å hindre at arbeidet stopper opp, mener Viken at både fylkestinget og Oslo bystyre må gjøre nødvendige vedtak før sommeren.

Oslo Ap mener Viken må ta en større del av kostnader og risiko for Fornebubanen.



Viken viser til at det i avtalen som foreligger, legges opp til en gjennomgang slik at den samlede fordelingen mellom partene bli rimelig.

Dette arbeidet har startet, påpeker Viken-forhandlerne. De understreker at de er innstilt på at det skal fortsette.

– Uten å kjenne kostnadsbildet er det vanskelig for Viken å gjøre avtaler vi ikke kjenner omfanget av nå, skriver finansfylkesråd Edvin Søvik (Ap), samferdselsfylkesråd Olav Skinnes (Sp) og Høyres gruppeleder Anette Solli.

– Vi vil understreke at dette ikke betyr at vi avviser kravet, men at det må arbeides videre utover høsten med å undersøke de reelle konsekvensene av det, skriver de.

Byggingen av gigantprosjektet har pågått i halvannet år og har allerede kostet tre milliarder kroner.