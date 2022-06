To tiltalt for å ha satt festdeltakere i livsfare under grottefesten

To personer er tiltalt for å ha satt festdeltakere i livsfare etter den ulovlige grottefesten i en bunker på St. Hanshaugen i Oslo.

Politiet har anslått at inntil 200 personer deltok på festen, som foregikk i et nedstengt tilfluktsrom på St. Hanshaugen i Oslo natt til 30. august i 2020.

Flere festdeltakere ble kullosforgiftet på grunn av et aggregat og det dårlig ventilerte festlokalet.

Totalt 27 festdeltakere ble kjørt til sykehus med mistanke om kullosforgiftning etter festen. Fem personer ble vurdert å være kritisk skadd. To personer fikk i ettertid påvist hjerneskader.

Fem personer ble siktet etter hendelsen, men forholdet er henlagt for tre av dem.

I midten av april tok Oslo statsadvokatembeter ut tiltale mot to menn etter festen.

Nå har NRK fått innsyn i tiltalen.

Den viser at de to er tiltalt for uaktsomt å ha satt festdeltakerne i livsfare.

De er tiltalt for, på en graverende måte, å ha overtrådt bestemmelsen om at enhver plikter å vise alminnelig aktsomhet og opptre på en slik måte at brann, eksplosjon og annen ulykke forebygges.

De er også tiltalt for å uaktsomt å ha forårsaket forgiftning som medførte allmenn fare for liv eller helse, for uaktsomt å ha voldt betydelig skade på en annens kropp eller helse, samt for uberettiget å ha skaffet seg adgang til en annens hus eller et annet sted som ikke var fritt tilgjengelig, eller som uberettiget forble på et slikt sted.