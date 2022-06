Fikk selv gigant-straff. Nå vil hun hjelpe norske familier: – Hjerteskjærende

For få år siden fikk influenser og samfunnsdebattant Kristin Gjelsvik (35) en straffeskatt på nesten en million kroner. Klesmerket «Style Connection» hadde gått konkurs, og frykten for hvilke regninger som lå i postkassen hadde bygget seg opp kraftig.

Siden den gang har Gjelsvik stablet seg på bena økonomisk, og er klar på at det er for mye tabu i Norge knyttet til økonomiske utfordringer. Nå forsøker hun å hjelpe andre i samme situasjon, en innsamlingsaksjon om gangen.

– Det er så mange som har dårlig råd i Norge, og det er en liten hjertesak for meg. Jeg har selv hatt økonomiske utfordringer, og vet hvor vanskelig det kan være. Det er også mye stigma knyttet til dette, forteller hun til God kveld Norge.

INNSAMLING: Julen 2021 samlet Kristin Gjelsvik og mannen hennes Dennis Poppe Thorsen inn penger til familier som gruet seg litt til jul. Nå har Gjelsvik startet enda en innsamling. Foto: Terje Bendiksby







Tabu knyttet til økonomiske utfordringer

Gjelsvik mener de økonomiske forskjellene blir ekstra synlige rundt høytider og ferier.

Derfor bestemte hun seg i julen for å samle inn penger til familier som gruer seg høytiden. Aksjonen ble en suksess, og i førsommertiden er Gjelsvik i gang med nok en innsamlingsaksjon.

Hun har brukt Spleis, en plattform for digitale innsamlingsaksjoner, for å samle inn penger til familier som gruer seg til sommerferien.

– Det er utrolig vondt å vite at i et av verdens beste og rikeste land, så er det så mange som lever i fattigdom. Det er mange som har det tøft økonomisk, og det burde vi snakke mer om, fordi det er mye tabu knyttet til økonomiske utfordringer, og det er en enorm påkjenning, sier Gjelsvik.

I tillegg til sosiale medier, har Gjelsvik opprettet en egen mailadresse der familier som har behov for hjelp kan kontakte henne og forklare situasjonen sin. Det er influenseren selv som avgjør hvor mye hver familie skal få.

Hun forklarer at det å fordele pengene er en tillitsbasert prosess.

– Det er selvfølgelig noen familier som har det litt tøffere enn andre. Jeg velger de som sier de sliter mest, og det er bare noe jeg velger å tro på, forteller Gjelsvik.

ØKT RISIKO: Arne Holte, professor emeritus i helsepsykologi ved UiO, forteller at usikret gjeld øker risikoen for psykiske helseplager. Foto: Privat.

Øker risikoen for psykiske helseplager

Ifølge tall fra SSB, lever 19 prosent av befolkningen i en husholdning som ikke har mulighet til å betale en uforutsett utgift.

Arne Holte, professor emeritus i helsepsykologi ved UiO, og tidligere assisterende direktør i Folkehelseinstituttet, forteller at god kontroll over økonomien og god psykisk helse henger nøye sammen.

– Usikret gjeld i form av forbrukslån eller rentebærende kredittkortgjeld øker risikoen for psykiske helseplager. Det samme gjelder når man ikke klarer å håndtere boliglånet, forteller Holte.

Videre forteller han at når familier sliter med uhåndterlig gjeld går det ofte utover barnas psykiske helse, og kan ha en langtids virkninger på dem. Han forteller også at utfordringer knyttet til økonomi ofte er noe vi ikke snakker høyt om.

– Hele 60 prosent av befolkningen i Norge forbinder forbrukslån med skam. Mange holder det derfor hemmelig og søker ikke hjelp før situasjonen er blitt kritisk. Da er det også vanskeligere å hjelpe. sier Holte.

Han forteller at usikret gjeld også er forbundet med utvikling av psykiske helseutfordringer hos barn.

Kirkens bymisjon bekymret

En fersk undersøkelse TV2 gjorde, viste at du må ut med mellom 7950 kroner og 1500 kroner per barn, for rundt én uke på sommerleir i Norge.

Dette bekymrer Kirkens bymisjon, som også mener at de økonomiske forskjellene blir særlig synlig i feriene.

– Vi er i ferd med å få et stort gap mellom de som kan betale mange tusen kroner for et ferieopphold for ett barn og dem som ikke har den samme summen til å betale for mat i måneden engang, sa avdelingsdirektør Janne Olise Raanes.

HJERTESKJÆRENDE: Kristin Gjelsvik har snakket med flere familier som sliter økonomisk. Dette har gjort sterkt inntrykk på henne. Foto: Espen Solli

Hjerteskjærende

I forbindelse med innsamlingen, har Gjelsvik fått mange meldinger fra familier som har økonomiske utfordringer. Dette har gjort sterkt inntrykk på influenseren.

– Det er rett og slett ganske hjerteskjærende, og man våkner litt også. En hundrelapp er jo noe jeg bare kan svi vekk når jeg er på butikken, fordi jeg plutselig fikk lyst på en energidrikk, men for enkelte familier er det mye penger, sier hun.

Gjennom innsamlingsaksjonen på Spleis, har Gjelsvik samlet inn over 200 000 kroner fra 1 207 givere. Det er mulig å donere penger frem til 22. juni.

– Jeg synes det er fint at jeg kan bruke plattformen og posisjonen min til å skape et sted der det blir lett for folk å bidra, sier Gjelsvik avslutningsvis.