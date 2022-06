«AnneMa» om sin 33 år yngre kjæreste: – Vi eldre kvinner må ta støyten

I Discovery+-serien «Grenseløst forelsket» har norske seere denne våren blitt kjent med Anne Marit Yuvali (62), bedre kjent som «AnneMa», og hennes 33 år yngre tyrkiske kjæreste, Dündar Yuvali (28).

Nylig fikk de avslag på søknaden om familiegjenforening av UDI, noe som har vekket flere reaksjoner. Yuvali mener blant annet at dette er et angrep på alderforskjellen:

– Jeg opplever det hele som frekkhetens nådegave, og de får ikke lov til å mene noe. En mening er privat, og et land kan ikke mene noe, siden de har lover og regler å forholde seg til. De mener jo faktisk at jeg er for gammel, og at han ikke kan elske meg, forteller hun til God morgen Norge.

I vedtaket begrunner nemlig UDI avgjørelsen sin med at det er sannsynlig overvekt for at ekteskapet fra søkerens side, som er Dündar, er et omgåelsesekteskap. Det vil si at det inngås et ekteskap for å komme til Norge:

– Vi er akkurat like glade i hverandre til tross for at de mener det, så vi bare hiver oss på en ny søknad og klager. Vi argumenterer med sannheten – det er for mange egne meninger, og som ikke forholder seg til norsk lov. Vi er «fit to fight», så det er bare å kjempe videre, fastslår hun.

Møttes på en datingapp

Nå avslører hun hvordan én litt pikant melding startet hele eventyret.

Paret kom i kontakt via en datingapp, og Yuvali forteller at hun hadde mange i innboksen som ikke vekket interesse. Men så la hun merke til det som skulle skille Dündar ut fra resten:

– Jeg så jo disse nydelige brune øynene på dette lille mennesket, så da tenkte jeg at jeg måtte skrive noe søtt til han. Så det gjorde jeg, og jeg skrev: «You are the sweetest little man I've ever seen, and sexy too.», og tilbake kom det like fort: «You are also sexy».

Det var bare ett problem. Dündar kunne ikke engelsk.

– Han kunne bare «yes», «no» og «I love you», og første kvelden «snakket» vi i fem timer. I senere anledning sa han at vi må ha møtt hverandre i et tidligere liv. Det syntes jeg var flott sagt, for så god «connection» hadde vi, forteller Yuvali.

Nylig kom hun hjem fra en reise til Tyrkia, og nå avslører hun at de er i gang med filmingen til sesong to av programmet.

NY SESONG: Yuvali kunne avsløre at vi får følge paret enda en sesong. Foto: God morgen Norge

– Det var planlagt for en god stund siden, siden vi skulle ned for å filme andre sesong av programmet. Men det er klart det ble mye jobbing, men jeg fikk også se han og ta på han hele tiden. Det var nydelig.

Møter hets

For disse to er kjærligheten og båndet helt naturlig, til tross for kulturforskjellen, kommunikasjonsvanskene og aldersforskjellen. Men det er likevel ikke alle som er like positive.

– Det er mange meninger. Dündar sa det senest i går: «Hvis det ikke er et problem for oss, hvorfor er det et problem for andre?». Det skjønner han ingenting av. Det forundrer meg ikke at folk mener noe, men det er lov å holde kjeft. Man kan gode mene noe, men kan man ikke bare godta det?, spør hun og fortsetter:

– Sånn var det også med homofile og transkjønnede før. Det var veldig mange meninger om det, men det ble mindre og mindre. Det var også mange meninger om menn som giftet seg med yngre kvinner i andre land, men det har det også blitt mindre av. Men nå er det vår tur. Vi eldre kvinner må ta den støyten og la det bli mer normalt.

Når de kommuniserer, bruker hun et forenklet språk, slik at han skal forstå så mye som mulig. Da blir det blant annet flittig bruk av oversettelsesprogrammer.

– Han forstår hva jeg sier, fordi jeg forenkler alt. Når jeg skriver, så må jeg skrive fullstendige setninger, for ellers blir det helt på jordet. Men han lærer ikke noe norsk av det, siden vi oversetter fra engelsk til tyrkisk.

Nå har paret vært sammen i over to år, og holder kontakten i hvert sitt land. Frieriet skjedde over Facetime, og til tross for at hun reiste ned for å gifte seg med han i begynnelsen av pandemien, møtte hun ikke svigerforeldrene sine før nylig.

– Det å møte de var helt fantastisk. En grunn til at vi reiste ned nylig var for å filme dette møtet, så TV-teamet har vært med på hele veien. Faren tok seg fri og reiste i seks timer for å møte meg. Vi har jo ikke kunne møttes så mye siden det har vært en pandemi, og de stengte alt i Tyrkia. Svigermoren min har jo kreft, og da går man ikke rundt de med korona. Folk dør jo som fluer rundt de.