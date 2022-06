Eikeri-eventyret endte med andreplass: – Viser hvilken verdensklasse hun har

(Eikeri/Vliegen - Shibahara/Koolhof 6-7, 2-6)

Det uvirkelige ble brått virkelig for Ulrikke Eikeri. Etter å ha jaktet den store tennis-drømmen i mange år har hun her i Paris virkelig fått oppleve denne drømmen.

Det var neppe mange som hadde troen på at 29 år gamle Eikeri skulle spille en finale i en Grand Slam-turnering, men i Paris var det nettopp det som ble realiteten. Og det på den ærverdige hovedbanen Philippe-Chatrier hvor blant annet Casper Ruud og teamet hans satt på tribunen og heiet.

– Jeg vil takke Joran for å spille med meg. Å spille en Grand Slam-finale er en drøm som går i oppfyllelse. Det har vært fantastisk å spille sammen i en fantastisk uke, sier Eikeri på stadion etter finalen.

Sjokket var allerede stort da duoen, som aldri har spilt sammen tidligere, vant åpningskampen mot et par som var seedet som nummer seks i turneringen. Eikeri innrømmet da overfor TV 2 at hun ble overrasket.

I finalen ble motstanderparet japanske Ena Shibahara og nederlanske Wesley Koolhof hakket for sterke. Det var imidlertid fortsatt store smil å spore hos Eikeri og Vliegen som virkelig kan være fornøyde med en utrolig sterk andreplass i turneringen.

– Ikke sjokkert

Eikeri og Vliegen har begge sagt at de kan se for seg å fortsette å spille i par fremover. Da de først bestemte seg for å melde seg på i år var det bare to, tre minutter før fristen gikk ut. Det var Vliegen som da kontaktet Eikeri for å danne et par.

– Jeg synes det er utrolig rått og kult at hun var i finalen i Roland-Garros! Det er så vel fortjent og jeg er ordentlig glad på hennes vegne og hennes partner Joran, som jeg kjenner godt fra samme treningsbase i Belgia, sier Malene Helgø til TV 2.

Hun er Norges nest beste tennisspiller på kvinnesiden og har virkelig latt seg imponere over Eikeris prestasjoner i Paris de siste to ukene.

– Jeg er ikke sjokkert over at hun er i finalen, for Ulrikke er en vanvittig god double spiller.

En annen som er fra seg av glede etter at Eikeri nådde finalen i Roland-Garros er landslagstrener i Norges Tennisforbund, Fredrik Lovén. Han er klar på at dette er stort for en spiller som lever og ånder for tennis 24 timer i døgnet.

– Og få spille en Grand Slam finale er skikkelig stort og noe som de fleste bare kan drømme om. Ulrikke har fra tidlig junior alder alltid hevdet seg bra i den internasjonale konkurransen både i single og i double, sier Lovén til TV 2.

– Dette året har hun spilt mer double enn single og hun viser hvilken verdensklasse hun har. Det skal bli skikkelig å følge fortsettelsen, sier den landslagstreneren.

Tilskuer båret ut

Finalen startet imidlertid på noe dramatisk vis. På stillingen 1-1 i første sett skjedde det nemlig noe på tribunen som gjorde at det ble stopp i spillet.

Det var ikke enkelt å se hva som skjedde, men det var tydelig å se at en tilskuer ble båret ut av tribunen av flere personer. Etter et lite stopp i spillet kom kampen i gang igjen.

I finalen havnet Eikeri og Vliegen under tidlig, men vartet i den første settet opp med en solid snuoperasjon. Det endte med å avgjøres på tiebreak og der var det Shibahara og Koolhof om trakk det lengste strået.

I det andre sette fikk Eikeri og Vliegen et servegame brutt mot seg og dermed hadde motstanderparet fra henholdsvis Japan og Nederland overtaket til å ta kampen.

Det klarte de også å holde helt ut og dermed ble det en svært imponerende andreplass på Eikeri og Vliegen.