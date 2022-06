Hentet inn Braut Haaland: – Jeg var to sekunder unna å bli arrestert

I en alder av 21 år har Erling Braut Haaland for lengst etablert seg som en av verdens beste spisser.

Grunnlaget la han i trygge omgivelser på hjemstedet Bryne, der han stort sett spilte med den samme kompisgjengen fra han var liten guttunge til han signerte for Molde som 16-åringen.

2013-UTGAVEN AV BRAUT: Erling Braut Haaland på alderen da han i tillegg til hverdagen i Bryne - der han blant annet spilte med Andrea Norheim - også spilte mot 2000-lagene til Real Madrid og Juventus. (Photo by Handout / Stig Norheim / AFP)

Samtidig fikk han noen smakebiter på det høyeste nivået internasjonalt i tiden før han var gammel nok for aldersbestemte landslag:

Som 13-åring ble han invitert med på et omstridt elitelag i Bergen, sammen med flere andre stortalenter fra hele landet, under klubbnavnet til Fyllingsdalen.

De reiste rundt i Europa og spilte mot 13-årslagene til klubber som Juventus og Real Madrid.

Og det var danske David Nielsen, med en bred spiller- og trenerbakgrunn fra øverste nivå i Norge og Danmark, som var arkitekt og frontfigur for laget. Med seg hadde han Karl Kvile, faren til nåværende Bodø/Glimt-spiller Sigurd Kvile.

– Det var vel to sekunder unna at jeg ble arrestert for det vi holdt på med. Av krets, av fotballforbund og så videre. Det var som om vi holdt på med noe dypt ulovlig. Men for de foreldrene som hadde barn der, var det så riktig som det kunne bli. Et perfekt scenario, sier Nielsen i dag.

– Vi hadde en samtale med David Nielsen i forbindelse med dette. Det er ikke tvil om at dette ikke var i tråd med våre anbefalinger og retningslinjer. Å samle de beste i en gruppe så tidlig bærer preg av selektering, og verken da eller nå tror jeg det er så fornuftig, sier daglig leder Knut Berge i NFF Hordaland.

Kontroversielt eksperiment

Allerede i 2011 tok Nielsen initiativ til å samle de mest talentfulle fra 2000-årgangen i Bergen til en ekstra treningsøkt i uka, på et tidspunkt da han selv var assistenttrener for A-laget til Løv-Ham.

– Jeg så et veldig høyt nivå på de unge spillerne i Løv-Ham på det tidspunktet, og inviterte spillere jeg synes var interessante. Rundt 10 spillere trente sammen hver fredag, men det ble raskt dannet et lag av det. Og det fikk vi lov til å gjøre i Løv-Ham, sier Nielsen.

OFFENSIV: - Hvis det er ild i en ung spiller, må du sørge for mer ild, mener David Nielsen. Foto: Jon Olav Nesvold

Freddy Haugen, som er far til Eliteserien-spiller Fredrik Haugen, var også ansatt i Løv-Ham på dette tidspunktet.

Og han var en varm støttespiller for prosjektet.

– En av grunnene til at vi kunne starte noe sånt i Løv-Ham, var fordi det var en liten klubb med korte kommandolinjer. Det gikk knirkefritt så lenge laget holdt seg i Løv-Ham. Men det ble mer støy da klubben slo seg sammen med Fyllingen, og ble til Fyllingsdalen. Det var i den sammenhengen at jeg, i kraft av min posisjon i Løv-Ham, snakket veldig varmt for dette. Jeg jobbet for at prosjektet måtte få lov til å fortsette, uten at alle mulige foreldreutvalg og ditt og datt skulle blande seg inn, sier han.

Haugen mener Fyllingdalen-laget nærmest var å regne som et eksperiment.

– Det var nesten opplest og vedtatt at topping ikke har noe for seg i den norske idrettsmodellen, og at de som blir gode, blir gode uansett. Jeg er bombesikker på at det ikke må være sånn, sier Haugen.

Og nærmest skynder seg å legge til:

– Jeg er lærer, godt etablert på venstresiden og veldig opptatt av å ta vare på alle så lenge som mulig. Den norske modellen må bygge mest på det. Flest mulig, lengst mulig. Det er ikke nødvendigvis de beste 8- og 9-åringene, eller 15- og 16-åringene, som blir best til slutt. Innsats betaler seg alltid. Men det er heller ikke til å komme fra at du er nødt til å ta hensyn til de som er et steg lenger framme, som både trenger andre utfordringer og kanskje allerede har en annen mentalitet. Som breddeklubb mener jeg vi greide å se at vi måtte ta vare på alle, sier han.

MOT EVERTON: Braut Haaland & co mot engelsk motstand. Foto: Privat

Mange hospitanter

Ifølge Haugen spilte det sammensatte superlaget to år opp i årsklassen i Bergen, mens de møtte jevnaldrende de gangene de spilte eliteturneringer i utlandet, eller i Norway Cup.

Erling Braut Haaland var involvert i tre slike turneringer. Han og nåværende Rosenborg-spiss Noah Holm (sønnen til David Nielsen, journ.anm.) utgjorde spissparet da Fyllingsdalen slo Juventus 2-1 i 2013.

Mot Real Madrid ble det 0-3-tap.

– Braut Haaland ville blitt dritgod uansett. Men det kan jo hende han fikk en eller annen inspirasjon, og en realitetsorientering. Han kunne herje i Rogaland, men her møtte han noen på egen alder som han virkelig fikk bryne seg på, sier Haugen.

Av andre spillere som ble hentet inn for å spille denne type kamper er flere i dag på høyt nivå: Johan Hove (Strømsgodset, Jesper Dalland (Cercle Brügge), Tobias Christiansen (Vålerenga), Torje Naustdal (Haugesund).

– Vi fikk inn hospitanter slik at det vi reiste på tur med egentlig var tett på et landslag, sier David Nielsen.

Han er helt overbevist om at det var gull verdt for 13-åringene.

– De gutta fikk spille mot Juventus, Real Madrid og fikk tilgang til noen av de beste turneringene i Europa på bakgrunn av prestasjonene sine. Ingenting er viktigere enn å være så tett på drømmen som mulig når du er 10, 11 og 12 år. Det handler om å finne ut hvor de beste internasjonalt befinner seg, og så må vi ut og se dem og spille mot dem. Uansett om man taper eller vinner, så trener man et år, og så prøver man igjen, mener Nielsen, og legger til:

VAR MED PÅ LAGET: Strømsgodsets Halldor Stenevik og Johan Hove,. Foto: Terje Pedersen

– Da vi kom hjem fra en sånn turnering visste vi akkurat hva vi måtte trene på. Det var intensitet, det var duellstyrke. Ikke tekniske ting.

– Hvordan kartla dere spillere rundt om i landet?

– Det tok ikke lang tid i det miljøet der. Det er det samme hvis du spiller tennis, ingen lurer på hvem som er gode. De som var best da de var 10 år er fortsatt best. Det er det ingen vil si i forbindelse med idrett. Du kan fortsatt bli god, men Erling Haaland var toppspiller da han var 10 år.

– Men en 10-åring kan vel være sent utviklet og bli like god så lenge motivasjonen og gløden er til stede?

- KUNNE IKKE VENTE: Som hovedtrener i Strømsgodset startet David Nielsen med Martin (15). Foto: Terje Pedersen

– Hvis man har en sånn gutt eller jente er det fullt mulig å nå nivået. Men jeg har trent Marit Ødegaard og Erling Haaland. Og jeg kan si én ting, at du lurer ikke på om de spillerne er gode. Og du kan ikke vente ett sekund med å holde dem igjen, og ikke gi dem muligheter mot de beste. Eller vente med å gi Martin debuten i Eliteserien som 15-åring, sier Nielsen.

Han er ikke redd for å være kontroversiell med sine synspunkter om tidlig elitefokus for de aller beste i barnefotballen.

– Utfordringen til fotballen er at den har et så stort sosialt ansvar. Nesten alle ønsker å spille, men det er veldig stor forskjell på å trene fotball bare for å ha det gøy, samtidig som man legger til rette for noen som vil oppnå en drøm om å nå høyeste nivå. Fotball er en idrett for alle, og det skal den alltid være, men vi må også sørge for at fotballen er til for de beste. Og det var det vi gjorde en periode i Fyllingsdalen.

Kostbart opplegg

Men det å reise Europa rundt og delta i diverse eliteturneringer var selvsagt ikke gratis. Ifølge Nielsen var Fyllingsdalen i utlandet opp mot 8-9 ganger i året.

– Selvfølgelig kostet det penger. Men det var finansiert av foreldrene, de var med på det. Jeg ga beskjed, enten blir det dette, eller ingenting. Det koster det samme å lage en fotballspiller som en topp alpinist, mener han.

– Hva om et kjempetalent ikke hadde råd til å reise?

– Da ville vi samlet sammen midlene og fått den gutten med.

Freddy Haugen sier at han er sterk motstander av at barn ekskluderes på grunn av økonomi, samtidig som han altså var en sterk forkjemper for Fyllingsdalens Europa-turné.

– Hva mener du gjorde deres prosjekt mer legitimt enn andre kostbare akademier?

– For det første gjorde David og Karl dette gratis, de fikk ikke fem flate øre. Mye av utgiftene ble også dekket av sponsorer som David skaffet, i og med at han kjente mange folk og hadde kontakter. Og om det var en gutt som kom fra trange økonomiske kår var David fantastisk. Det var aldri økonomi som gjorde at noen ikke fikk være med, sier Haugen.

TURNERING I MADRID: Bak fra venstre: Sander Marthinussen, Mathias Svendsen, Fabian Rimestad, Jesper Dalland, Noah Holm, Halldor Stenevik, Tobias Christensen, Nicholas Marthinussen, Erling Braut Haaland, Andreas Mjøs. Foran fra venstre: Vegard Ekeberg, Jonas Stjernberg, Yonas Larsen, Enock Mawete, Emil Kalsaas, Maximillian Eide, Sigurd Kvile. Foto: Privat

– Det kuleste jeg har gjort

Fabian Rimestad var en av de lokale guttene på Fyllingsdalens superlag, etter å ha meldt overgang fra Fana i 2013.

Selv om han er blant de mer umeritterte spillerne fra det laget, har han 33 aldersbestemte landskamper for Norge fra G15 til G17 og kamper i Obos-ligaen for Øygarden.

– Hva sitter du igjen med av minner fra det Fyllingsdalen-laget?

– Turneringene vi spilte er det kuleste jeg har gjort innen fotballen. Vi reiste land og strand rundt og møtte fantastisk motstand. Vi fikk virkelig kjenne hvordan nivået var ute i Europa og mange flotte referanser.

– Kunne du blitt like god om du ble i Fana?

– Det er vanskelig å si hvordan veien ville blitt da. Men jeg er utrolig takknemlig for at jeg fikk være med, både som fotballspiller og person.

– Tror du det var viktig for utviklingen til dere som var med?

– Jeg tror det hadde masse å si. At man får spille med gutter på samme nivå og samlet de med gode ferdigheter tidlig, og ikke minst møte den internasjonale hverdagen. Vi dro hjem med ekstrem motivasjon, sier han.