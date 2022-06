Ble lagt i bakken utenfor Slottet

Aktivister fra dyre- og klimarettferdighetsbevegelse Animal Rebellion, hevder at det var deres medlemmer som brøt inn i militærparaden «Trooping the Colour» torsdag.

Det skjedde i nærheten Buckingham Palace, skrive The Mirror.

Aktivistene skal ha brutt seg gjennom sikkerhetsgjerder og løpt foran marsjerende soldater, for å så ha lagt seg ned i bakken. En av dem hadde en krone på hodet.

Paraden sendes direkte på TV.

Protesterte for klimasaken

En rekke personer har blitt arrestert for å ha sperret for motorveien som følge av hendelsen, opplyser politiet til avisen, og legger til at situasjonen ble håndtert raskt.

På Twitter skriver Animal Rebellion at de brøt inn i paraden for «å kreve at kongelig land gjenvinnes som en del av et bredere program for restaurering av dyreliv og karbonuttak».

Til den britiske avisen utdyper en talsperson følgende:

– Animal Rebels lyser et lys på tronens aktive passivitet til klimakrisen. Tronen eier omtrent 6.6. milliarder dekar rundt i verden. Tronen gjør ingenting mens millioner allerede lider av økende temperaturer.

Under klimatoppmøtet i Glasgow i fjor, uttalte dronningen selv at det var «tid for handling», og oppfordret verdensledere til å tenke på de fremtidige generasjonene.

Dronningen uteblir

Dronningen, som for tiden er dårlig til beins, vil ikke delta i selve paraden, men gir honnør fra balkongen på Buckingham Palace.

I paraden var det likevel en rekke kongelige til stede. Blant andre Kate, hertuginne av Cambridge, og Camilla, hertuginne av Cornwall.

REPRESENTERTE TRONEN: De kongelige avbildet under Trooping the Colour-paraden. Foto: Andrew Matthews /Pa photos

Fra 2. til 5. juni markeres dronning Elizabeths 70 år på tronen. Aldri før har en britisk monark sittet så lenge på tronen.

Det arrangeres gatefester over hele landet, og britene har fått to dager fri for å delta i feiringen.