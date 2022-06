Bestilte flybilletten før permisjonen

Flybilletten Millehaugen brukte for å ta seg til Oslo, skal være bestilt før han fikk permisjon.

– Vi har grunn til å tro at han fikk hjelp til dette i dagene før permisjonen, bekrefter politiadvokat Bente Bøklepp til TV 2.

Hun ønsker ikke å si om billetten sto i hans navn, eller konkret når den ble bestilt. Ei heller om det er mulig å bestille en slik flybillett fra fengselet.

Det var Adresseavisen som først meldte at billetten var kjøpt før permisjonen.

– Uten andre restriksjoner

Bøklepp sier at Millehaugen ikke var ilagt restriksjoner som gjorde at han ikke kunne fly.

– Når han har permisjon uten andre restriksjoner, så er det helt greit å ta seg til Værnes og ta flyet til Oslo.

Videre sier politiadvokaten at det er Kriminalomsorgen som avgjør hvilke restriksjoner domfelte som skal ut på permisjon, får.

– Vurderingen rundt om man er ilagt restriksjoner under permisjon gjør Kriminalomsorgen. Han har hatt tilsvarende tidligere permisjoner tidligere uten anmerkninger.

– Får med seg penger

TV 2 har spurt fungerende direktør i Kriminalomsorgen Nord, Tore Råen, hvordan ordningen er hva gjelder penger og midler når domfelte skal ut på permisjon.

– De får med seg penger, og det dreier seg om en sum som blir beregnet ut ifra hvor mye man trenger på den tiden permisjonen varer. Det kan dreie seg om både penger på bankkort og kontanter.

– Så dersom Millehaugen har med seg bankkort, vil det da stå i hans navn?

– Da vil det være hans eget navn kortet står i, ja.

Råen sier han ikke har oversikt over hvor mye penger Millehaugen hadde med seg da han forlot fengselet.

– Jeg har ikke oversikt over hvor mye penger han fikk med seg. Men hva han har av midler på utsiden har vi jo heller ikke kontroll på.

– Tidligere rømt for å få sommerferie

Krimjournalist Per Asle Rustad sier til TV 2 at han ikke er overrasket dersom det stemmer at Millehaugen har tatt fly til Oslo.

– Det er her han har kontaktnett som kan hjelpe ham. Det er godt mulig han prøver å komme seg til Sverige og Danmark.

Per Asle Rustad er journalist og forfatter. Foto: Privat

Videre spekulerer han i at en mulig grunn til at Millehaugen ikke dukket opp til avtalt tid etter permisjonen, kan være at han ønsker litt sommerferie.

– Millehaugen har tidligere rømt for å få seg en sommerferie, som han selv uttrykte det. Vil ikke forundre meg om denne rømningen også er for å få litt fri og kjenne på sommersola. Han vet han blir tatt til slutt.

Fly til Oslo – flytog til Oslo S

Politiet sier de vet med sikkerhet at Millehaugen tok et fly fra Værnes flyplass i Trondheim til Gardermoen ved tolvtiden onsdag.

Tre timer senere skulle han egentlig ha returnert til Trondheim fengsel, som han hadde fått permisjon fra mellom klokken 09.00 og 15.00.

I stedet skal han ha landet på Gardermoen og deretter tatt flytoget inn til Oslo S. Hva 53-åringen gjorde etter dette, er uklart for politiet.

– Derfra og ut blir det en del av den etterforskningstaktiske vurderingen vi gjør. Vi har flere spor vi følger opp. Vi tar kontakt med flere personer vi mener har betydning for saken. Både fornærmede, familie, venner og andre som kan kjenne til han.