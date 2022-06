Ukjente rettsdokumenter avslører: Koss hadde bonusavtale på tre årslønner

Jeg er svært stolt av jobben jeg har gjort for Right to Play, og for de enorme resultatene organisasjonen har oppnådd. Right To Play har levert langt over de opprinnelige målsetningene. Flere ledende bistandsorganisasjoner fremhever Right To Play som etterrettelig og en av de beste innenfor sitt arbeidsområde. NORADs siste evaluering beskriver Right To Play som en profesjonell organisasjon. TV2 fabrikkerer et narrativ ved at enkelthendelser er tatt ut av sin sammenheng og fremstilt i strid med konklusjoner og hovedfunn i alle formelle evalueringer og revisorrapporter gjennomført over 20 år. Samtidig tilsidesettes det faktum at Right to Play har nådd målene som organisasjonen har satt seg. Mine innsigelser til TV2s reportasje har fire hovedpunkter:

1. TV2s fremstilling mangler relevant sammenlikningsgrunnlag og forståelse for bruken av midler i felt. Eksempelvis henviser TV2 til «overhead» i omtale av personalutgifter, og trekker feilaktig betaling av personalutgifter i felt i tvil. Right to Plays personalutgifter er innenfor normen for humanitære organisasjoner. Lønnstabeller er gjennomgått av det uavhengige selskapet Birches Group for å sikre at de er i tråd med lokale lønnsforventninger. Bidragsytere gjennomgår og godkjenner også lønnsskalaer som en del av samarbeidet når det er nødvendig. Personalutgiftene til lokalt ansatte er del av Right to Plays ambisjon om å bidra med opplæring, veiledning og støtte direkte til personell i områdene de er engasjerte i.

2. TV2 bruker generelle uttalelser fra fagpersoner for å tilsløre de faktiske forholdene. Eksempelvis brukes generelle kommentarer fra Kvamme Associates for å legitimere TV2s manglende forståelse for bruken av midler, uten å trekke frem at alle prosjektrapporter og evalueringer er godtatt av NORAD. Right To Play har levert regnskaper til alle bidragsytere, der alle midlene er oversiktlig rapportert og dokumentert brukt til avtalt formål. Regnskaps evalueringer gjort av NORAD og andre internasjonale aktører har godkjent rapportene.

3. TV2 har manglende kunnskap og forståelse av bistandsarbeid. TV2 utelater nødvendige forutsetninger, og får dermed enkelthendelser til å fremstå som graverende. Ett eksempel er påstanden om manglende ferdigstillelse av et idrettsanlegg i Tanzania. Prosjektet ble ferdigstilt i forhold til planene, men blant annet på grunn av en intern konflikt på skolen ble ikke anlegget vedlikeholdt godt nok. Dette er beklagelig, men utenfor Right To Play sin kontroll.

4. TV2 etterlater inntrykk av at Right To Play har et unødig høyt pengeforbruk, med høyt alkoholkonsum og opphold på luksushotell. Dette er feil, og inntrykket skapes ved bruk av eksempler tatt ut av sin sammenheng. Siden 2010 har Right To Play hatt nulltoleranse for refusjon av alkoholutgifter. TV2 har gjennomgått regnskaper for 17 år. Forholdene beskrevet er fra 2004 – 2008 og gjelder kr. 2000,-. Det er beklagelig, men er kun i strid med retningslinjene som ble innført i 2010. Innsamlingsmiddagene som beskrives er sjeldne i Norge, men vanlige i utlandet og er en effektiv og normal måte for internasjonale organisasjoner å samle inn midler på. Right To Play har samlet inn titalls millioner av dollar gjennom slike arrangementer som har gitt organisasjonen muligheten til å hjelpe enda flere barn. Fra 2002 til 2019 samlet Right to Play inn 3,8 milliarder kroner. Midlene er brukt til å hjelpe over 20 millioner barn i 15 utviklingsland. 85% prosent av midlene har gått til konkrete prosjekter og bistand, inkludert lønn til lokalt ansatte som arbeider direkte med å hjelpe barna. 10% av midlene brukes til innsamling av ytterligere midler. 5% prosent går til administrasjonskostnader. Dette er revisorbekreftet og har blitt anerkjent av Innsamlingskontrollen i Norge og andre lands kontrollorganisasjoner. Ingen donorer, myndigheter, organisasjoner eller andre har noen som helst problemer med Right To Plays finansielle kontroller, bruk av midler eller gjennomføring av prosjekter, utover vanlige forbedringskommentarer som løpende er fulgt opp av Right to Play.