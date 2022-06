Seks år har gått siden Jaguar lanserte sin aller første SUV. F-Pace ble umiddelbart en suksess, også her i Norge hvor den ga Jaguar-salget en kraftig boost. Så kom elektriske I-Pace, og dermed ble F-Pace for mange en ganske glemt bil.

Nå har Jaguar laget heftig spesialutgave: F-PACE SVR Edition 1988 heter den og skal bygges i bare 394 eksemplarer. Det tallet er slett ikke tilfeldig: Det er nemlig én bil for hver runde da Jaguar vant 24-timersløpet på Le Mans i 1988.

Bilen skal presenteres første gang under årets løp på Le Mans 8.–12. juni og gjøre sin dynamiske debut under Goodwood Festival of Speed som går av stabelen 23.–26. juni.

550 hestekrefter

Bilene bygges av Jaguars Special Vehicle Operations og har spesialutviklet lakk og gulldetaljer, 22” smidde felger i Champagne Gold Satin , eksteriør- og interiørdetaljer i Sunset Gold Satin samt tilhørende dekaler.

Under panseret finner vi en 5-liters V8 Supercharged bensinmotor med 550 hestekrefter. Denne gjør at bilen går fra 0–100 km/t på 4,0 sekunder og har en toppfart på 286 km/t.

Jaguar lover det de kaller« performance-fokusert kjøreopplevelse» samtidig som bilen også skal være egnet til hverdagsbruk.

Spesialutgaven av Jaguar F-Pace skal debutere 8. juni. Da får vi forhåpentligvis også se lysere bilder av den enn dette...

Ladbar hybrid

I tillegg til Black Pack-detaljer, har bilen også speildeksler, bremsekalipere, navkopper og R-innskrift på SVR-logoen i Gloss Black.

Interiøret inkluderer blant annet skinninteriør i Semi-Aniline Ebony og eksklusive detaljer på dashbordet, eikene på rattet, girvelgerne og performance-klimaseter foran.

Prisen starter på en drøy million hjemme i Storbritannia. I Norge kan vi nok fort regne med det dobbelte. Med denne motoriseringen drar F-Pace på seg solide avgifter.

I fjor kom F-Pace for øvrig som ladbar hybrid, dette er også innstegsmodellen her hjemme, med startpris på 885.900 kroner.

Det er ventet at de 394 eksemplarene blir solgt fort og på sikt blir samlerobjekter.

Rett over 300.000 kroner

På bruktmarkedet har F-Pace ramlet ganske betydelig i verdi de siste årene. Nå starter prisene på rett over 300.000 kroner. Da er det 180-hesters dieselmotor og kjørelengde gjerne rundt 150.000 kilometer som gjelder. Med 250-hesters bensinmotor kan du nå få bil til rundt 450.000 kroner.

Det er for øvrig også to SVR-eksemplarer med 5-liters V8-motoren til salgs på bruktmarkedet her hjemme. Begge er fra 2020 og har rullet henholdsvis 36.000 og 54.000 kilometer. Prisforlangende spriker ganske betydelig, henholdsvis 1.459.000 og 1.150.000 kroner.

