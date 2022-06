– Forventer at det jobbes døgnet rundt

Ordføreren i Kvænangen fortviler over at man trolig må kjøre via Finland i to uker for å krysse Badderelva.

Tirsdag kveld ble politiet varslet om brosvikt nær Kvænangen i Troms fylke. Det viste seg raskt at broen over Badderelva ikke lenger kan brukes.

– Den broen deler Norge i to, så det berører alle som skal til Finnmark. Det vil både berøre næring, turister og lokalbefolkningen, fortalte operasjonsleder Karl Erik Thomassen i Troms politidistrikt tirsdag kveld.

Omvei på 16 mil

Torsdag er situasjonen fremdeles den at man må kjøre via Finland. Det innebærer at den normalt 381 kilometer lange strekningen mellom Tromsø og Alta nå er på 545 kilometer.

– Vi har nettopp hatt et møte med fylkesberedskapsrådet, med tanke på utfordringene. Nå ser det ut som har vi ha funnet løsningen på det mest akutte, iallfall på det lokale plan. Men det er jo store utfordringer med at biler ikke kan passere, sier ordfører Eirik Losnegård Mevik til TV 2 torsdag formiddag.

STENGT: En bro i Kvænangen i Troms ble tirsdag ettermiddag umiddelbart stengt av politiet. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Det skal bygges en nødbro, basert på deler fraktet fra Molde. Nødbroen vil bli bygd oppå den eksisterende broen, for å utnytte fundamentene der.

Dette arbeidet starter fredag, fra Tromsø-siden.

– Vi har gitt en klar forventning om at de jobber døgnet rundt. Statens Vegvesen er usikker på om de har ressurser til det, på grunn av arbeidsmiljøloven, og jeg forstår det, men jeg forventer at staten flyr inn det som er mulig av personell, sier ordføreren.

– Fikk sjokk

Statens Vegvesen har gitt beskjed om at nødbroen vil kunne stå klar innen 14 dager.

– Ja, den skal stå ferdig innen to uker. Vi sier det, og så har vi en forventning om at hvis alt går bra, så blir det tidligere, sier byggeleder Petter Husby i Statens Vegvesen til TV 2.

– Første bil med utstyr er ventet her mellom 16 og 17 i dag, og så renner det inn biler med utstyr utover kvelden og natten. Vi begynner i morgen tidlig, legger han til.

Ordføreren i Kvænangen hadde håpet på en langt raskere prosess.

– Jeg fikk sjokk da jeg hørte at vi ikke kunne åpne på 14 dager. Det sier noe om hvor sårbar infrastrukturen er, når du må innom et annet land. Sikkerhetspolitisk bør det jo ringe noen bjeller her, mener Eirik Losnegård Mevik.

Statens Vegvesen kan ikke love raskere bygging.

– Vi har ikke i utgangspunktet lagt opp til å jobbe døgnet rundt. Vi har folk som har spesielle egenskaper, som også må ha hvile. Vi jobber nok 12-14 timer i døgnet, sier byggeleder Husby.

Forsvaret har kikket på situasjonen, men vil ikke kunne bidra med en bro som kan benyttes for allmenn ferdsel.

– Sånn jeg forstår det, har Forsvarets bro et spenn på 25 meter, og spennet her er 36 meter. De har sett mer på hva de skal gjøre hvis de får behov for å flytte materiell fort, enn hva de kan bistå med, sier Mevik.

Ordføreren legger til at han også vil gi samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) beskjed om at han forventer at det hentes inn nok personell til at brobyggingen kan foregå døgnet rundt.

– Vi har en god dialog, forteller Mevik.