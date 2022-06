Tvang fengselsbetjent til å dra døende kollega inn på cella

I slutten av november 1992 blir Stig Millehaugen satt i varetekt i Sarpsborg kretsfengsel. Noen måneder tidligere er han blitt satt i varetekt etter å ha ranet postkontoret på Nesbru.

Da Millehaugen ankommer fengselet i Sarpsborg, begynner han kjapt å planlegge sin neste flukt.

Flukten skulle vise seg å gå fryktelig galt.

Fredag 11. desember 1992

Klokken har nettopp bikket midnatt. Millehaugen får en pistol presset inn gjennom vinduet, levert av kameraten han begikk postkontor-ran sammen med.

STAKK AV: Stig Millehaugen (53) på vei ut fra Trondheim fengsel onsdag morgen. Foto: Politiet

Han har i forkant skrevet kameratens nummer på et advokat-visittkort, og på den måten fått lurt seg til en samtale med ham. Under samtalen avtaler de at han skal levere pistolen. Planen er å rømme fra fengselet så snart muligheten byr seg.

Overleveringen av pistolen lager bråk, og brått hører han noen komme ned trappen utenfor døren. Våpenet er ladd.

Fengselsbetjent Jon Arild Martinsen lurer på hva som foregår, og Millehaugen svarer at han ønsker å gå på toalettet.

Mens Martinsen er i ferd med å åpne døren, legger Millehaugen fingeren på avtrekkeren.

RINGERIKE, 2002: Stig Millehaugen saksøkte staten fordi han mente soningsforholdene var for dårlige. Foto: Lise Åserud / NTB

Inne på cella i Sarpsborg avfyrer 23-åringen et skudd mot brystet til fengselsbetjenten på kloss hold. Jon Arild Martinsen faller og blir liggende på ryggen.

På vaktrommet en etasje over sitter Kåre Østerud. Han er den andre fengselsbetjenten som dras inn i saken.

TV 2 har vært i kontakt med Østeruds pårørende, som er kjent med at han omtales i saken.

Mens Martinsen ligger døende utenfor fengselscella, løper Millehaugen opp på vaktrommet og truer fengselsbetjenten på livet. Først ber han om at det finnes frem førstehjelputstyr, men noe slikt finnes ikke.

BEVOKTET: Stig Millehaugen har tilbrakt så å si hele sitt voksne liv bak murene. Foto: Lise Åserud / NTB

Østerud vil ringe ambulanse, men Millehaugen nekter.

Han tvinger så Østerud til å bære Martinsen inn på cella mens han blør i hjel.

Kort tid etterpå åpner hovedporten seg. Østerud sitter i bilen med Millehaugen, som har pistolen i fanget.

Han tvinger fengselsbetjenten til å kjøre til Oslo, hvor Østerud settes av. Selv tilbringer Millehaugen natten i Østmarka før han tidlig neste morgen gjemmer pistolen utenfor foreldrenes hus.

I samråd med foreldrene og advokaten sin melder Millehaugen seg på politihuset i Oslo.

26 august 1993 ble Stig Millehaugen ble dømt til 17 års fengsel etter en samlet vurdering fra lagmannsretten.

«Millehaugen dømmes for forsettlig drap under særdeles skjerpende omstendigheter. Av allmennpreventive grunner på det reageres meget strengt idet en fengselsbetjent har særlig krav på beskyttelse. Drapet ble begått overfor en fengselsbetjent som uvæpnet var på vakt», heter det i dommen fra Eidsvating lagmannsrett.

Beskrivelsen av hendelsforløpet er hentet fra dommen.

Var preget store deler av livet

Kåre Østerud døde i 2016, men TV 2 har snakket med datteren hans. Hun var ni år da det skjedde, og forteller at hendelsen preget faren.

– Pappa var preget av det i ettertid. Det har han vært store deler av livet, forteller datteren, som ikke ønsker å bli navngitt.

Hun fikk en ubehagelig opplevelse da hun onsdag så nyheten om at Millehaugen var på frifot.

– Jeg skvatt da jeg så bildet, og skjønte fort hvem det var, sier hun.

Drapet i 1992 var imidlertid ikke det siste Millehaugen skulle begå.

– Kompisen min er skutt

I 2009, 17 år senere, bor Millehaugen i en overgangsbolig i Oslo. Han er i ferd med å bli en fri mann.

OVERGANGSBOLIGEN: I denne boligblokka på Sandaker i Oslo bodde Millehaugen. Foto: Tore Meek / NTB

Mandag 19. januar løper en livredd mann inn på en bensinstasjon øst i Oslo. Han ber en ansatt på bensinstasjonen om å låse døra.

– Kompisen min er skutt i hodet oppe ved høyblokka på Haugerud. Han er død, sier mannen.

Den avdøde er Mohammed «Jeddi» Javed, leder for den kriminelle gjengen Young Guns. Kort tid tidligere hadde de to sittet ved siden av hverandre i fører- og passasjersetet i en bil.

I baksetet satt kompisen deres, Stig Millehaugen.

De to hadde hentet Millehaugen i tro om at de skulle ha generalprøve på et ransopplegg. Javed og kompisen hadde fått beskjed om at de var på vei for å hente en Toyota RAV4 som skulle brukes under ranet.

Men Millehaugen har fått et oppdrag. Han skal drepe Young Guns-lederen mot en betaling på 600.000 kroner, mener politiet. Turen ender med at Millehaugen retter en pistol mot Javed og skyter ham i hodet, før han tenner på bilen.

OSLO, 2009: Barn fra en barnehage i området ser torsdag på lys og blomster som er lagt ned på parkeringsplassen på Haugerud i Oslo, der Mohammed Javed (28) ble funnet i en utbrent bil. Foto: Tore Meek / NTB

Kort tid senere blir han pågrepet av politiet. Millehaugen blir dømt til forvaring i 21 år, med en minstetid på ti år. Han er over minstetiden når han 1. juni 2022 ikke møter opp igjen til soning etter permisjon.

– Blir garantert tatt med våpen

Det pågår nå en storstilt politijakt etter dobbeltdrapsdømte Stig Millehaugen. Det er tredje gang han rømmer, og på det lengste var han borte i åtte måneder.

Johnny Brenna, tidligere politimann og nå forfatter, har vært en av Oslo-politiets viktigste spanere, og sist gang han jaktet på Millehaugen var da han var etterlyst i 2001.

KRIMFORFATTER: Etter karrieren i politiet, har Johnny Brenna skrevet flere krimbøker. Blant dem er boka fra 2013. Foto: Espen Heiestad/TV 2

Brenna mener flukten er svært godt planlagt, også denne gangen.

– Han planlegger nok å være bort lenge og komme seg ut av landet. Det er mulig han allerede har gjort det, men mest sannsynlig sitter han i en dekkleilighet i Oslo.

– Politiet søker også etter han aktivt, men det er litt som å finne nåla i høystakken nå i starten, sier Brenna.

Han mener derimot at Millehaugen ikke er farlig for mannen i gaten.

– Han har ingen historikk som tilsier at folk flest skal være bekymret. Han kan potensielt bli farlig hvis han havner i en presset situasjon eller hvis han blir forsøkt pågrepet. Han kommer også garantert til å bli tatt med våpen, sier Brenna.