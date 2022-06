Line (40) så mørkt på fremtiden – så kom hjelpen fra uventet hold

Tobarnsmoren hadde det meste på stell: Hus, familie og god inntekt.

Våren 2021 ble et brått vendepunkt: På under et halvt år mistet Line jobben på grunn av korona og fikk huset totalskadd i en brann.

Til tross for at hun har søkt jobb nesten ukentlig, må hun klare seg uten arbeid. Alenemammaen anslår at familien har 3000 kroner å leve for etter de viktigste regningene er betalt.

– Når avgifter og alt av varer skrus opp i pris, er ikke Norge lenger verdens beste land å bo i, sa Line til TV 2.

Responsen hun fikk i etterkant av å åpne opp om egen økonomi var hun ikke forberedt på. Nå kommer hun med en klar oppfordring.

OVERVELDET: Line ble overveldet av at så mange folk hun ikke kjenner tok kontakt. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Det skremmer meg

– Det er ikke bare jeg som sliter, det er mange med meg, og mange som har det enda verre også. Men så er det så få som sier fra, mens alt bare blir dyrere. Det skremmer meg når jeg ser hvor vi er på vei, forteller tobarnsmammaen.

Det er torsdag formiddag, og Line sitter hjemme i sofaen mens barna er på skolen. En uke har gått siden hun stilte opp i TV 2, og hun er opptatt av å forklare noe av motivasjonen bak.

– Jeg tror nok at mange synes det er vanskelig å snakke om egen økonomi, og at det er skamfullt å si at man sliter. Men jeg synes ikke det burde være en skam å si lenger, når vi er såpass mange, sier Line.

Hun anser seg for å være heldig sånn.

– Jeg er ikke redd for å si ting som de er. Derfor ville jeg si noe også, om noe som få andre tør, sier Line.

Og det er tydelig at det har betydd mye for mange.

SPARER INN: Klesvasken tas når strømprisen er lavest. Med to sønner i huset hoper det seg fort opp. Foto: Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

90 prosent positivt

– Flere har ring og sagt at de synes jeg er tøff, og mange har sendt melding. Noen har også stoppet meg på gaten og takket meg for at jeg stod frem, sier Line.

Hun scroller nedover meldingene på telefonen. Ifølge Line har responsen vært 90 prosent positiv. De siste ti børster hun bare av seg.

– Folk er hjertevarme og gode, og vi har fått så mange tilbud. Folk har villet åpne hjemmene sine for oss, mens de er på ferie, og vi har fått mange tilbud om billetter til Dyreparken i Kristiansand, sier hun.

Hun takket ja til ett, og har prøvd å sende de andre videre ved å si at det er noen som trenger det mer.

Det var nemlig én person som kastet seg over telefonen litt raskere enn de andre.

VILLE HJELPE: Elisabeth Gunilla Andreassen, bedre kjent som «Bettan» fra Bobbysocks, ble så rørt av historien til Line at hun bare måtte gjøre noe. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Hjelp fra uventet hold

Elisabeth Gunilla Andreassen satt i godstolen på hytta og så på nyhetene, da innslaget om Line startet.

– Jeg ble veldig rørt fordi hun var så modig, så klok og så reflektert. Line blir et ansikt utad for så mange familier som sliter med høye regninger og med å planlegge sommerferien. Jeg synes hun er et godt forbilde, som viser hva realiteten til mange er i dag, sier hun.

Så fort innslaget var over, kastet Andreassen, seg over telefonen. Hun ville i hvert fall sikre sommerferien til familien, og har ordnet både billetter og overnatting i Dyreparken.

«Bettan» mener alle som har mulighet til det, bør gjøre noe lignende.

– Da jeg satt i stolen min, kjente jeg på at her kan jeg gjøre noe. Derfor vil jeg oppfordre andre til å tenke utenfor egne rammer og trå til litt. Flere bør reise seg opp fra stolen, bli litt engasjert og bry seg litt mer om andre, sier hun.

VENTER: Line er mye hjemme i påvente av en jobb. Da er det mye selskap i kattene. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

«Til alle som leser denne saken »

Line og barna hadde jo egentlig ferien i boks. Sønnene har spart flittig siden i høst ved å pante flasker. Men én måned igjen til ferien hadde de nesten nok til inngangsbillettene til Dyreparken.

– Det var veldig moro og også litt uforventet å få den telefonen fra Bettan. Hun skjønte også at jeg ikke snakket om dette for å be om hjelp, men på vegne av mange som har det vanskelig, sier Line.

Siden hun takket ja til billettene, kan Line i stedet bruke pengene på sparebøssa til å skjemme bort ungene litt i ferien.

– Når de spør om is eller slush, kan jeg endelig være en ja-mamma, sier Line.

Hun er klar på at det ikke er en menneskerett å dra på ferie. Likevel mener hun at alle har godt av å komme seg litt bort og få en pause fra hverdagen.

PANTER: Barna til Line har pantet flasker for å spare til ferie i sommerferien. Foto: Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Derfor har også hun et klart budskap til alle som leser denne saken:

– Hvis alle åpner øynene sine litt, og ser naboen eller klassekameraten til ungen sin, som har det litt tøft. Ta de med på en utflukt, kjøp en ekstra billett til Hunderfossen og vær gode mot hverandre, sier hun.

For alle som ikke har råd til å gjøre noe storslått i ferien, snakker hun av erfaring når hun sier at de beste ferieminnene uansett ikke avhenger av prislappen.

HALVFERDIG: Siden forsikringselskapet ikke dekket alle reparasjonene etter brannen mangler Lines soverom både skikkelige vegger og dør. Foto: Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Dette må skje

Selv om familien har trang økonomi, holder de seg positive.

– Jeg prøver å lære ungene mine at det viktigste her i livet er å være snill mot andre, for det er det som tar deg lengst uansett.

Oppfordringen alenemammaen har til politikerne er imidlertid langt krassere.

– De sa at det var «vanlige folks» tur denne gangen, men det er jo helt vanlige folk som sliter nå. Nå må de våkne opp og skjerpe seg, i stedet for å vende ryggen til når køen til fattighuset vokser, sier hun.

Line er klar på hva hun mener må gjøres: Avgiftene må ned.

– Det er altfor høye avgifter på strøm, mat og drivstoff.

Inntil politikerne tar grep, tviholder hun på motet. Selv om ferien er i boks, og hun er svært takknemlig for det, står hun fortsatt uten jobb i et halvferdig hus etter brannen.

– Mest av alt håper jeg at jeg får ja på en jobbsøknad.