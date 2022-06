Fikk fire millioner nye følgere på ett døgn: – Som en naturkatastrofe

GOD KVELD NORGE (TV 2): Nok en gang tyder tall fra sosiale medier på at Depp ikke bare vant det rettslige oppgjøret, men også «folkedomstolen». En professor sammenligner det med en naturkatastrofe.

Under det seks ukers rettslige oppgjøret har tall fra sosiale medier jevnlig blitt referert til i nyhetssaker, for å tegne et bilde av hvor stor støtten til Depp har vært.

«Folkedomstolen» har blitt brukt for å beskrive tilstandene i sosiale medier, hvor folk har markert hvem de holder med ved bruk av emneknagger som: #JusticeforAmberHeard og #JusticeforJohnnyDepp - sistnevnte har fått betydelig flere visninger.

På TikTok florerer det av parodier basert på Heards vitneutsagn i retten.

– Det har vært smertefullt fysisk og psykisk. Ingen burde gå gjennom noe slikt, sa Heard under rettssaken om reaksjonene.

Flere har ytret bekymring for konsekvenser det kan ha for voldsofre.

Begrenset kommentarfeltet

Onsdag var juryens dom klar. De konkluderte med at Amber Heard har ærekrenket Johnny Depp. Heard fikk også medhold i deler av sitt motsøksmål. Hun skal ha planer om å anke saken.

Kort tid etter at dommen hadde falt, la begge skuespillerne ut hver sin uttalelse om saken på Instagram.

Depp med et tilsynelatende helt åpent kommentarfelt, hvor reaksjonene har rent inn, mens Heard har kun seks kommentarer, alle fra blant de 55 personene hun følger.

UTTALTE SEG OM DOMMEN: Ubeskrivelig skuffet, skrev Heard. Juryen har gitt meg livet tilbake, skrev Depp. Foto: Instagram /@amberheard /@johnnydepp Les mer

På det tidspunktet, onsdag rundt kl. 22, hadde Depp 19 millioner følgere på bildedelingsappen. Torsdag kl. 22 har han over 23 millioner - altså en økning på fire millioner følgere på under ett døgn.

Rettssaken startet 11. april. Siden da har Depp fått omtrent 7 millioner nye følgere på Instagram, ifølge analyseverktøyet Crowdtangle.

Heard har det siste døgnet fått over 100.000 nye følgere på Instagram, og over en halv million siden april.

Depps uttalelse om dommen har fått over 17 millioner likerklikk, men det slår foreløpig ikke noen rekorder på appen.

Mener det har en naturlig forklaring

Tallene i seg selv er ikke noe overraskende, men heller naturlig, mener professor i mediesosiologi ved NTNU, Melanie Magin.

– Man kan først tenke seg at dette er folk som støtter ham, men det er ikke nødvendigvis tilfellet, sier Magin, og utdyper:

– Det kan være folk som bare vil følge med på hva som skjer, hva han skriver.

Og det er kanskje ikke rart at folk vil følge med, siden hele rettssaken ble direktesendt, og dekket tett av mediene.

PROFESSOR I MEDIESOSIOLOGI: Melanie Magin. Foto: Christof Mattes / JGU Mainz

– Det er et vanlig mønster vil jeg si. Det er det samme som skjer hvis det inntreffer en naturkatastrofe. Da søker folk etter informasjon. Ofte referer også tradisjonelle medier til hva som skjer på sosiale medier, så det er kanskje en effekt fra det også, sier professoren.

Magin erkjenner at følgerveksten til Depp er imponerende, men poengterer at det ikke bør legges for mye betydning i det.

– Det er jo bare et klikk som skal til for å følge noen. Det betyr ikke at man støtter personen. Det er heller ikke representativt, siden det er langt fra alle som er på sosiale medier. Det er viktig å ha i bakhodet.

Ifølge en rapport fra Reuters om digitale vaner i 2021, er 98% av nordmenn brukere av internett. Av alle nordmenn er det 48% som bruker Instagram.

Til sammenligning er 96% av amerikanere internett-brukere og 31% har Instagram.