Får støtte fra Sp-nestleder: – Det gjør meg sint. Det må bli en stopp på dette

Else Marie Stuenæs har brent inne med sine opplevelser som ungdomspolitiker i en årrekke.

Men det var først etter at tidligere senterungdomer fortalte om ukultur og grenseoverskridende oppførsel at hun tok til tastaturet.

For hun kjente seg igjen.

– Jeg vil sende en tydelig beskjed om at nå er det nok.

Stuenæs er tidligere gruppeleder i Senterpartiet, og hadde flere lederverv i Senterpartiets ungdomsorganisasjon, Senterungdommen, på 90-tallet.

– Det er de samme typen sakene, det samme mønsteret som var på 90- og 2000-tallet man fortsatt ser i dag. Hvorfor tillater man det? Hvorfor kan man ikke si at det ikke skal skje lenger? Det må slutte nå og disse handlingene må få konsekvenser, sier Stuenæs.

– Ikke alene

I vår ble grenseoverskridende atferd og seksuell trakassering tema i Senterpartiet, da Hilde Lengali gikk åpent ut i TV 2 og fortalte om sine ubehagelige opplevelser med tidligere Sp-leder Odd Roger Enoksen.

En uke senere måtte Enoksen gå av, da VG skrev om at han som statsråd i Stoltenberg II-regjeringen hadde en seksuell relasjon til en ung kvinne.

I samtaler TV 2 har hatt med 70 tidligere senterungdommer fortalte flere om uønsket seksuell oppmerksomhet eller trakassering på partiarrangement

Stuenæs tror det er flere som tier om ubehagelige opplevelser.

– Det aller viktigste er at de jentene og guttene som har stått i denne typen situasjonen skal vite at de ikke er alene. Dette har skjedd med andre.

Hun oppfordrer til å fortelle, dersom de bærer på opplevelser alene.

– Det er den eneste måten å få bukt med det på. Blir det mange nok og stort nok press kan man ikke la være å ta i det, sier hun.

– La bånd på meg selv

I en meningsytring publisert på TV 2 tar hun et oppgjør med ukultur hun har dårlig samvittighet for å ha tiet om.

Hun skriver om opplevelser hun har hatt på partiarrangementer i Senterpartiet og Senterungdommen, blant annet:

«Det har vært mange hyggelige, lærerike, spennende, morsomme og interessante opplevelser. Og en del situasjoner jeg fint kunne klart meg uten. De fleste med godt voksne menn på alder med faren min, men også med jevnaldrende gutter.»

«Han som trakk meg inn på et toalett, tok fram tissen sin og insisterte på at den var større og bedre enn min daværende kjæreste sin.»

«Han som gned skrittet sitt mot rumpen min da vi stod i kø ved matserveringen.»

«Han som dro meg inn på et kontor, lukket døren, holdt meg fast og stakk tungen ned i halsen min.»

«Han som tilbød meg fast plass på stortingslisten mot seksuelle tjenester.»

Stuenæs fortalte om episodene til de voksne, til de som hadde ansvar for arrangementet, eller i partiet. Hun opplevde at episodene ble skjøvet under teppet eller bortforklart og ingenting endret seg. Bortsett fra hennes egen selvfølelse og oppførsel.

– Du blir opptatt av deg selv, at du ikke skal le for høyt, eller være for på. Jeg kontrollerte og la bånd på meg selv. Du skal ikke tulle for mye med ham, da kan han si at du flørtet. Selv om du ikke gjorde det, sier Stuenæs til TV 2.

Hun mener samtidig at det ikke har stoppet hennes politiske engasjement.

– Men jeg har tenkt meg om en gang eller to mer enn ellers, før jeg sa ja til ting. Vil jeg dette? Kan det få noen konsekvenser?

«SOSIAL AKSEPT»: Stuenæs mener alle har et ansvar for å sørge for at man få bukt med ukultur og grenseoverskridende oppførsel. Foto: Alf Simensen / TV 2

Fått flere støtteerklæringer

Stuenæs har også delt innlegget på sin Facebook-side hvor flere profilerte politikere har kommentert.

Blant dem Sp-nestleder Anne Beathe Tvinnereim.

«Dette er trist å høre, Else Marie, og det gjør meg sint. Det må bli en stopp på dette. Fortellingen din bidrar til det.»

Også Akershus-representant Åsmund Aukrust fra Arbeiderpartiet har skrevet en kommentar:

«Takk for at du deler. »

Tidligere Sp-leder Liv Signe Navarsete har kommentert:

«Vondt å lese, men viktig at du deler. Stor respekt! Det må bli slutt med dette no! Klem til deg.»

Ingen av dem har villet utdype sine kommentarer på oppfølgingsspørsmål fra TV 2.



– Skuffet

Etter Tajik-, og Enoksen-saken har mange stilt spørsmål rundt «vettingen» som gjøres av Statsministerens kontor av potensielle nye statsråder. Den har som formål å avdekke mulig kritikkverdige forhold knyttet til økonomiske og private forhold.

– Jeg har tenkt mye på sms-en til Liv Signe, sier Stuenæs.

Da en gjeng, deriblant flere Senterparti-politikere, var på en hyttetur i 2016, sendte en av dem en svært grov og sjikanerende melding på Facebooks meldingstjeneste Messenger til daværende partileder Liv Signe Navarsete. Saken kom opp igjen i forbindelse av utnevnelsen av Bjørn Arild Gram som ny forsvarsminister. Han var blant deltagerne, sammen med Sp-nestleder Ola Borten Moe, som er forsknings- og høyere utdanningsminister.

Den dag i dag har fortsatt ingen fra hytteturen påtatt seg ansvaret for å ha sendt meldingen, noe Støre ble utfordret på etter utnevnelsen.

– Jeg synes det er ugreit at flere av dem som var med på den hytteturen, sitter som statsråder i dag. Jeg mener oppriktig talt at Støre burde ha sagt at ingen av de som har vært på hytteturen kan være statsråd, før noen har stått frem, sier Stuenæs og legger til:

– Det skulle han vært tøff nok til å gjøre. Det er jeg faktisk skuffa over.

Hun understreker at hun også mener Sp har et ansvar, da knyttet til håndteringen av saken.

– Hvis det er en uavklart sak på deg, et varsel på deg av en type, så bør man ikke premiere disse personene med verv. Det bør være noen konsekvenser for den typen uønsket oppførsel. I hvert fall at man ikke blir premiert, sier Stuenæs.

Støre har ikke ønsket å kommentere saken.

Sps oppgjør

Stuenæs har ikke vært aktiv i Senterpartiet siden 2011. Derfor vil hun ikke uttale seg om hva som har blitt gjort i partiet etter metoo, og hva slags diskusjoner som nå pågår. Hun påpeker at slike situasjoner dessverre skjer nær sagt overalt.

– Men at det kommer historier som er av nyere tid, tyder på at man ikke har tatt et grundig nok oppgjør, sier hun.

En av de tidligere senterungdommene som har delt sin historie med TV 2 om opplevd press om oralsex på et partiarrangement i 2016, og sluttet kort tid etter.

I 2018 fikk Senterpartiet nye etiske retningslinjer, og nå diskuterer Senterpartiet en ny revidering av varslingsinstituttet. Senterkvinnene har foreslått at flere, også en kvinne, bør være med å håndtere varsler i partiet.

– Det blir ikke borte av seg selv, man må ta tak i det. Det vil alltid være noen som pusher på den grensa. Det vil du aldri kunne få bort. Men du kan få bort den sosiale aksepten i den store massen på at det er greit. De som snur ansiktet vekk og sånn sett tillater det, sier Stuenæs.

Men det er også et ledelsesansvar, påpeker hun.

– Hele ledersjiktet. Folk som sitter sentralt og er profilerte politikere på en eller annen måte.

Knut M. Olsen: «Leit»

Generalsekretær i Senterpartiet, Knut M. Olsen, understreker at de nye retningslinjene blir gjennomgått ved arrangementer, og at det skjedde en holdningsendring i alle partier etter Metoo-bevegelsen høsten 2017 og vinteren 2018.

Olsen kommenterer Stuenæs sitt innlegg skriftlig.

«Det er leit at Stuenæs har hatt slike opplevelser. Slikt ønsker vi ikke at noen skal oppleve hos oss.»

Han skriver videre:

«I retningslinjene står det også at alle opplysninger er fortrolige og vi kommenterer derfor aldri enkeltsaker. Det er avgjørende for at personer som har opplevd noe negativt skal tørre å varsle.»

Endringer i partiets varslingsinstitutt avgjøres endelig på landsstyremøtet i oktober.