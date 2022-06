Alpintherrene i en klasse for seg: – Ganske sykt

Det er ikke uten grunn at sportssjef Claus Ryste kaller årets alpinlandslag for «et av de sterkeste i norsk historie».

På herresiden i alpint i fjor fordelte antall individuelle verdenscupseire seg slik blant de største nasjonene:

Østerrike: 6.

Sveits: 9.

Norge: 16.

En utklassing så stor at selv hovedpersonene sliter med å holde tellingen, for da TV 2 formidlet dem tallene kom følgende respons:

– 16 seiere? Det er ganske sykt. Det er faktisk helt vilt å tenke på, måper Atle Lie McGrath.

– I helsikke. Vi er mye bedre enn jeg tror, svarer Sebastian Foss Solevåg og smiler fra øre til øre.

– Det er helt rått. Jeg kunne skrevet en bok om det laget her, responderte en stolt Aleksander Aamodt Kilde som selv skaffet syv av de 16 triumfene.

MØTTE PRESSEN: Aleksander Aamodt Kilde og resten av herrelandslaget i alpint under presentasjonen av alpinlandslagene for sesongen 2022-2023. Foto: Annika Byrde / NTB Foto: Annika Byrde

– Det er veldig kult å være den lille nasjonen vi er med mindre folk og mindre budsjett enn storlandene Østerrike og Sveits, og så likevel bite fra oss så godt, supplerer McGrath.

Stinne av selvtillit

For å sette 16 individuelle verdenscupseire på én sesong i perspektiv, så er det kun én seier færre enn de tre foregående sesongene kombinert (seks i 2020/2021, seks i 2019/2020, fem i 2018/2019).

Likevel har de troa på at samme siffer kan nås neste sesong - om ikke overgås:

– Ja, ja, ja. Vi kan gjenskape det. Vi har enda mer potensial inne, sier Foss Solevåg, som åpenbart formidler landslagets oppfatning:

– Jeg føler at i fjor bare var starten på noe stort jeg, sier McGrath.

– Jeg har planer om å ta enda flere seire enn jeg gjorde i fjor, og jeg tror ikke planene til Aleksander er noe mindre, sier Kristoffersen.

Kristoffersen og Kilde sto til sammen for tolv av Norges 16 verdenscupseire i fjor.

Kilde selv håper å gjenta 16-triumfers bragden, men har en litt mer forsiktig tilnærming enn de andre:

– Det er mye å be om, men samtidig skal jeg gjøre mitt beste for å sørge for at jeg fortsatt er på topp. Jeg tror i hvert fall at vi kommer til å ha det veldig gøy denne sesongen!

Mener andre nasjoner kan lære

Nina Haver-Løseth er tidligere alpinist og nåværende alpinekspert for TV 2. Hun er full av beundring og spent på neste sesong:

– Er det realistisk at de skal kunne gjenskape - og kanskje til og med overgå - 16 verdenscupseire?

– Ja, jeg har definitivt troen på at de kan både gjenskape og til og med gjøre det enda bedre, svarer hun, og fortsetter:

– Nivået på herrelandslaget er hinsides, de pusher hverandre på hver eneste trening og har en lagånd de andre nasjonene kan lære av.

At Norges 16 verdenscupseirer er fordelt over fem ulike utøvere, mener hun også er et sunnhetstegn:

– De viser at de har en stor bredde ved å ha flere utøvere som tar seierne, og ikke kun én stjerne. Det sier litt om kulturen i laget hvor de spiller hverandre gode.